Beach bag: le preferite delle vip nell’estate 2024

Multirighe per Valentina Ferragni, loghi per la sorella Chiara, paglia per Diletta Leotta: borse mare da copiare

Le grandi borse per l’estate: c’è qualcosa che ci mette più di buonumore? Coloratissime o in paglia naturale, rigide o morbide, a spalla o ben salde in mano. Le opzioni per le beach bag sono infinite. L’importante è che siano super capienti e, almeno nel caso delle star, che siano top brand. Ecco cosa sfoggiano le famose in questa summer 2024.

Chic con la paglia

Borsa mare fa rima con… paglia. Materiale delicato ma resistente, grezzo ma iper chic: le signore in spiaggia o sul lettino della piscina sfoggiano con grazia le loro straw bag. Il panier, ovvero il cestino, è il modello più classico e sembra essere anche il preferito delle vip. Celine è il brand di riferimento per moltissime famose. Maxi logo della maison nella beach bag di Leonie Hanne, elegantissima a bordo piscina. Diletta Leotta e Angela Nasti scelgono lo stesso modello, il Panier Teen, in fogli di palma. Per quanto riguarda i dettagli in pelle, la Leotta opta per un accattivante azzurro, la Nasti per un marrone scuro senza tempo. La proposta più bonton arriva da Jessica Aidi, strepitosa con la Khaima di Alaia al braccio.

Vip a tutto colore

L’estate mette allegria: allora perché non manifestare la joie de vivre con una borsa da spiaggia colorata? Scelta multirighe per Valentina Ferragni: la sua tote di Miu Miu (1.900 euro) è iper allegra e super capiente. La sorella Chiara Ferragni preferisce un altro motivo, l’iconico Oblique di Dior. In vacanza a Capri unisce stile e comodità con il modello multilogo Catherine in tessuto, arricchito da pratiche tasche esterne. Sempre pronta a buttarsi sugli ultimi trend, Chiara Nasti ha optato per uno dei brand più cool del momento: Loewe (950 euro). Verde acido, con il logo a contrasto nero, rende pop ogni look.

Tra spugna e canvas

I materiali insoliti sbarcano sulle spiagge. In vacanza in Grecia, Caro Daur si è buttata sulla spugna. Influencer fashionista tra le più apprezzate, si è accertata di colpire ancora un volta col look. La sua shopper nera con catene e dettagli oro di Balmain (1.490 euro) sembra forse un po’ pesante per la spiaggia ma di certo si fa notare. E’ immediatamente riconoscibile il brand della tote bag sfoggiata da Sofia Scalia al weekend nuziale di Diletta Leotta. Realizzata nell’iconico tessuto canvas Goyard, è ricoperta di loghi. Lei la sceglie bianca, perfetta per l’estate. Guarda nella gallery le beach bag delle vip.

