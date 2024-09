Borsette da vip: piccole, colorate e… costose!

Molto di più che semplici contenitori in cui riporre portafogli, chiavi e cellulare per averli a portata di mano quando si è fuori casa. Le borsette sono oggetti del desiderio, accessori capaci da soli di completare ma anche di definire un outfit. Quelle che le vip sfoggiano sui social in queste settimane sono per lo più piccole, coloratissime e… costose.

Colori luminosi

Con il sole che brilla alto in cielo, anche le borsette si accendono di tinte luminose e sgargianti. Le star hanno sfoggiato i loro modelli preferiti durante l’estate: versatili e accattivanti, sono ideali anche per le settimane a venire. Quella Bottega Veneta di Mariasole Pollio è verde, illuminata da bagliori metallici che la fanno risplendere. Elettra Lamborghini sceglie il rosa shocking della Kelly Hermès per una passeggiata insieme alla sua cagnolina. Il bianco è sempre vincente e Ginevra Mavilla lo conferma con una borsa a mano optical white Salvatore Ferragamo. Monogram multicolor per la it-bag vintage di Rosa Perrotta mentre Sveva Alviti sceglie quella di Biagini 1968 con il cavalluccio marino.

Solo per lo stretto necessario

Con le belle giornate c’è voglia di leggerezza e libertà: le vip tendono a preferire le borsette piccolissime che possono contenere solo lo stretto indispensabile. Cecilia Capriotti a spasso a Panarea porta con sé una pochette Louis Vuitton in cui c’è spazio solo per il necessario. Anche Martina Strazzer sceglie una minibag all’interno della quale il superfluo non può essere inserito: la sua è un modello Valentino in pelle di vitello bianco opaco. La borsetta più piccola è quella di Valentina Ferragni, che ai Caraibi ha sfoggiato la sua Nano Speedy bianca con logo all over multicolore.

Rafia per tutte

Tra gli accessori che con un solo colpo d’occhio rimandano subito all’estate ci sono indubbiamente le borsette di rafia (cui abbiamo dedicato ampio spazio tra le borse più ambite di questa estate). Alcune fashioniste giurano però che si possano inserire anche nel guardaroba d’autunno: le vedremo in fashion week? Sanno essere chic se abbinate con look più eleganti, ma sono perfette anche con outfit casual. Chiara Ferragni ne sceglie una Miu Miu per la sera, abbinandola a un abito sexy e trasparente con una profonda scollatura. Elisabetta Gregoraci, che in estate ha sfoggiato mise sensuali (e firmate), opta per una tracolla Celine con profili in pelle.

Le iconiche

Certo le borse iconiche non finiscono in fondo all’armadio: chi ne possiede una la sfoggia con orgoglio in tutte le stagioni. Giulia De Lellis si fotografa in ascensore tutta vestita di rosa, mentre tiene in mano la sua Kelly in tinta con l’outfit. Giulia Salemi si fa ritrarre di sera, con addosso un vestito che sottolinea il suo pancione e stretta tra le dita la sua Lady Dior bianca. Paola Di Benedetto a passeggio in città sorride con a tracolla la sua Chanel nera in pelle martellata. It-bag anche per Marta Losito, al fit-check sulle scale di casa con la Jackie di Gucci che completa il look. Guarda nella gallery le it-bag preferite delle vip.

