Doppio abito per la sposa: romantico per cerimonia e frizzante per il party

Dopo due anni insieme, Briga e Arianna Montefiori si sono giurati amore eterno. La coppia si è detta sì in grande stile il 18 dicembre nell’incantevole cornice del Vaticano, davanti ad amici e parenti. E’ seguito un party scatenato, in cui il rapper ha dedicato una canzone alla moglie e lei ha replicato con una lettera da batticuore. Sui social hanno condiviso la gioia con i fan postando le foto della giornata speciale: Per mille anni, ha scritto lui, Il giorno più bello della mia vita ha replicato lei.

La storia d’amore di Briga e Arianna Montefiori

Briga e Arianna Montefiori si sono conosciuti nel 2019 a una cena tra amici. A fare da Cupido è stata Diana Del Bufalo, che ha subodorato il loro potenziale come coppia e architettato il loro primo incontro. E ci ha visto giusto. La scintilla è scoccata subito, si sono baciati la prima sera e non si sono più lasciati. A lei, il rapper e l’attrice hanno riservato un ruolo speciale nel giorno delle loro nozze, quello di testimone della sposa. E Diana ha assolto al suo compito con eleganza, presentandosi alla cerimonia in uno splendido abito in chiffon bordeaux.

Il vestito della sposa

Come ad ogni matrimonio, gli occhi erano puntati sulla sposa. Arianna Montefiori non ha per niente deluso le aspettative. Dopo averla aspettata a lungo fuori dalla chiesa, anche Briga (impeccabile in completo scuro e gilet grigio) è rimasto a bocca aperta vedendola arrivare. L’attrice ha scelto un abito Atelier Emé con una profonda scollatura e applicazioni floreali sul corpino, mentre la gonna era una nuvola di organza di seta. Scarpe bianche con il tacco alto e capelli semi-raccolti con una treccia ornata di fiori hanno completato la sua mise.

Party scatenato e scintillante

Tanto la cerimonia è stata romantica, tanto il party è stato frizzante. Per entrambi gli sposi c’è stato un cambio di look: Briga ha optato per un completo gessato, Arianna Montefiori per un minidress Atelier Emè in tulle ricamato con cristalli e corallini che nella gonna diventano frange, abbinato a scarpe coloro oro. Hanno cantato, ballato, ma soprattutto riso, perfettamente in sintonia, pronti per affrontare mano nella mano tutto il resto della loro vita.

Rivivi nella gallery i momenti più belli del matrimonio di Briga e Arianna Monterfiori, ma soprattutto… sbircia i dettagli dei look!

