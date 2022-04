“Vogliono che sia una celebrazione dell’amore e non della ricchezza”, fanno sapere voci vicino a Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Sabato 9 aprile, nella villa della famiglia Peltz a Palm Beach, la coppia si giurerà amore eterno e, benché ci sarà tanto sentimento, il benessere di entrambi è innegabile. Poco si sa su quello che si annuncia il matrimonio dell’anno: ecco i dettagli trapelati finora.

Chi sono gli sposi (e il rigido accordo)

Brooklyn Beckham è il primogenito di David e Victoria Beckham. Nato 23 anni fa a Londra, lavora come fotografo: i suoi scatti sono stati pubblicati sulle riviste di moda più prestigiose. Nicola Peltz, 27 anni, è un’attrice statunitense, figlia dell’ex modella Claudia Heffner e del uomo d’affari miliardario Nelson Peltz. Sì, a questa giovane coppia i soldi non mancano di certo.

I Beckham, grazie ai guadagni dell’ex Spice diventata stilista e dell’ex calciatore, possono contare su un patrimonio stimato di 499 milioni di dollari. Con una fortuna di circa 1.7 miliardi di dollari, sono però i Peltz ad essere di gran lunga più ricchi dei consuoceri. Nei giorni scorsi Brooklyn e Nicola hanno firmato un rigido accordo prematrimoniale, com’è consuetudine in questi casi.

La proposta di matrimonio

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham si sono conosciuti nel 2017 ma hanno iniziato a frequentarsi solo due anni dopo. Nel 2020, a 9 mesi dall’inizio della loro relazione, Brooklyn ha chiesto la mano a Nicola. In uno scatto dove si baciano in campagna, lei ha mostrato lo strepito anello con un grosso diamante centrale da circa 450mila euro. Da allora la coppia ha fatto la spola tra New York, Londra e Miami, senza trascurare qualche vacanza tropicale insieme alla rispettive famiglie, a cui sono molto legati.

Le indiscrezioni sul matrimonio

Grazie alle generose “donazioni” dei genitori degli sposi, l’evento ha un costo stimato di 3 milioni di dollari. La cerimonia sarà celebrata con rito ebraico, il papà di Nicola Peltz è infatti un credente devoto. La location sarà appunto la sontuosa tenuta da circa 93 milioni di euro sulla spiaggia della famiglia Peltz. I fratelli di Brooklyn Beckham, Romeo e Cruz, saranno i testimoni di lui mentre la piccola Harper farà da damigella insieme alla nonna materna di Nicola.

Harry e Meghan a nozze?

Saranno moltissimi gli ospiti vip, da Gigi e Bella Hadid, a Nicole Richie fino a Gordon Ramsey. Gli invitati più attesi sono però Meghan Markle e il principe Harry. I duchi di Sussex sono molto legati alla famiglia Beckham (GUARDA la caduta di stile di Victoria al Royal Wedding) e pare presenzieranno alle nozze. Questa loro decisione avrebbe inasprito ulteriormente i rapporti con Buckingham Palace, dopo che l’assenza di Harry alla commemorazione per il nonno Filippo del 29 marzo aveva creato scompiglio nel Regno Unito.

Gli abiti da sposa

I più romantici speravano di vedere Nicola Peltz in Victoria Beckham Collection per il giorno più importante. Si dice che la suocera-designer abbia fatto pervenire alla sposa una serie di bozzetti nuziali. La Peltz però si è affidata a Valentino. E’ lei stessa ad aver rivelato di aver visitato in più occasioni l’atelier romano della maison, per definire tutti i dettagli dei vestiti. Senza dubbio infatti non sfoggerà un solo look nel corso della giornata.

Anche David Beckham ha pubblicato uno scatto del suo completo per le nozze. “Manca poco al matrimonio, i padri sono stati tirati a lucido”, ha scritto lo sportivo, pubblicando una foto dove posa felice vicino al padre Ted e al suocero Tony. Victoria Beckham indosserà con tutta probabilità una creazione della sua linea. Senza dubbio saranno tutti ben vestiti. Evviva gli sposi!

Related Posts