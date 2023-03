Brooklyn Beckham svela i nuovi tatuaggi dedicati alla moglie

Ma quanto è innamorato Brooklyn Beckham della moglie? Il fotografo non perde occasione per lodare Nicola Peltz, sposata quasi un anno fa in una lussuosa cerimonia a Miami, che tutt’oggi non manca di far discutere. Le lodi su Instagram, le tenerezze nelle foto rubate dai paparazzi e i… tatuaggi votivi.

Nicole addosso

Il primogenito di David e Victoria Beckham ha aggiunto due nuovi disegni sul corpo, dedicati alla moglie Nicole Peltz. In un’intervista al Jennifer Hudson Show, Brooklyn Beckham non ha avuto vergogna nel togliersi il maglione e mostrare il bicipite. Sulla parte alta del braccio troneggia un grande tatuaggio con il volto della moglie. Capelli semi-raccolti, occhi languidi, labbra carnose: nel tattoo Nicola è sensualissima. Durante il talk, Beckham ha anche svelato di essersi fatto incidere, oltre all’immagine della Peltz, anche il testo della canzone con cui la coppia ha camminato lungo l’altare nel giorno del matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Jennifer Hudson Show (@jenniferhudsonshow)

L’omaggio per papà David

La passione di Brooklyn Beckham per i tatuaggi non è una novità. Lui ha ammesso di non essere certo del numero, sostenendo di averne tra gli ottanta e i cento. Del resto, con un papà come David Beckham, che vanta un corpo ricoperto di ricami, non poteva essere diversamente. Per il suo primo tattoo nel 2017 Brooklyn aveva deciso di omaggiare proprio il famoso genitore, facendosi imprimere sulla pelle l’immagine di un Nativo Americano, a ricordo di un disegno simile che David ha sul busto. Da lì il giovane Beckham non si è più fermato.

Scritte e disegni

La scritta “dad” all’interno di un’ancora, i nomi dei famigliari, una macchina fotografica che richiama la sua professione: il catalogo dei tatuaggi di Brooklyn Beckham è variegato. Nessuno però ispira la sua voglia di decorare il corpo come Nicola Peltz. Moltissimi dei tatuaggi di Brooklyn sono dedicati alla moglie. Sul collo ha sia il nome della consorte che gli occhi di lei, che gli guardano metaforicamente le spalle. Sul petto a grandi lettere Brooklyn ha invece fatto incidere “Peltz”. Durante l’intervista Jennifer Hudson gli ha chiesto perché avesse deciso di prendere anche il cognome della moglie, Peltz appunto, dopo le nozze. “E’ un modo per onorare la sua famiglia”, ha ammesso lui. Quanto amore… e quanti tattoo: sbriciali nella gallery.

