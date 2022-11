Brooklyn Beckham con gli occhi di Nicola Peltz addosso: il tattoo d’amore

Se è amore… fattelo incidere sulla pelle. Quella del tatuaggio passionale sembra essere una tendenza molto in voga tra i giovani. Le star non sono immuni al fascino di questa pratica romantica, Brooklyn Beckham compreso.

Innamorati persi

Che Brooklyn Beckham sia innamorato perso della moglie Nicola Peltz non è certo una novità. I due non perdono occasione per sbandierare il loro amore grande sui social. “Mi sembra di conoscerti da tutta la vita. La mia metà, la mia migliore amica, la mia meravigliosa moglie. Non potrei vivere senza di te”, scrive lui su Instagram. “Mi innamoro di te ogni giorno, sono così fortunata ad averti come marito”, gli fa eco lei. Baci sul red carpet, coccole a letto, progetti comuni: questa è davvero una power couple. Un duo così potente da essere riuscito a mettere in ombra un’altra power couple per eccellenza, quella formata dai genitori di Brooklyn, Victoria e David Beckham.

Il malumore con Victoria

E’ proprio tra Nicola Peltz e Victoria Beckham che pare ci siano stati dei malumori. Le voci si rincorrono da un po’, ovviamente non ci sono né conferme né smentite. Il tutto sarebbe partito in occasione delle nozze di Brooklyn e Nicola. Per il grande giorno la sposa ha scelto di indossare Valentino, mossa che Victoria non avrebbe gradito. La stilista si aspettava infatti che la nuora sfoggiasse una delle sue creazioni, firmate Victoria Beckham Collection. Inoltre l’ex Spice e l’ex calciatore sarebbero gelosi del fatto che i consuoceri, i Peltz, siano estremamente più ricchi di loro. A ottobre alla sfilata della collezione primavera-estate 2023 del brand della Beckham a Parigi, Nicola era però seduta in prima fila con Brooklyn Beckham: pace fatta? Nessuno lo sa.

Marito orgoglioso

Nonostante le presunte faide famigliari, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sembrano felici e sereni a Los Angeles, città dove vivono in pianta stabile. La coppia viene spesso paparazzata in giro per la città, tra spesa e passeggiate d’amore. Nei giorni scorsi i due hanno partecipato alla première di Welcome to Chippendales, serie tv dove Nicola ha una parte come attrice. Sul red carpet Brooklyn e Nicola sono apparsi affiatatissimi. Per l’occasione, l’influencer ha optato per un abito bianco con dettagli in piuma di Miu Miu.

Con gli occhi addosso

Sul tappeto rosso sono belli ed eleganti ma è quando sono in privato che esce tutta l’intesa di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Una passione che lui si è anche fatto tatuare addosso. Brooklyn porta sul corpo il nome della nonna dell’attrice, Gina, scomparsa nel 2021. Il fotografo si è anche fatto scrivere sulla pelle il pezzo di una lettera che la Peltz ha scritto per lui. Il disegno più significativo è però quello con gli occhi di Nicola, grandi e profondissimi, che adornano il collo di Brooklyn da quasi due anni. Lei ha di recente postato uno scatto dove ricorda a tutti la bellezza del gesto del marito. “Amo questa foto così tanto”, ha scritto. Anche quando non sono insieme, la Peltz gli guarda le spalle: che romantici!

