Era stato annunciato come il matrimonio dell’anno e non ha certo deluso. Le nozze tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrate sabato 9 aprile, si sono rivelate un evento da sogno. Più trapelano dettagli e più si ha la sensazione che i due stiano vivendo una favola dei tempi moderni. La sposa è una bellissima e ricchissima attrice dai capelli biondi, lo sposo è il primogenito di Victoria e David Beckham (QUI i dettagli sulla loro love story).

I segreti nell’abito da sposa

Sono stati gli stessi Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a pubblicare alcune foto del grande giorno, all’evento i social erano infatti banditi. E’ così che si è potuto finalmente ammirare in tutta la sua maestosità l’abito nuziale realizzato da Valentino. La maison ha confezionato un vestito haute couture dallo strascico lunghissimo, completato da un romantico velo di pizzo. Due i messaggi simbolici nascosti nel tessuto: Claudia Heffner, la mamma della sposa, ha fatto ricamare una frase di augurio in blu sulla stoffa e ha chiesto che tra le pieghe venisse cucito anche un talismano contro il malocchio. Lo sposo era impeccabile con un tuxedo Dior, da cui spiccava una catena di diamanti, appuntata sulla giacca. Il prezioso, realizzato dal brand di alta gioielleria Anita Ko, è il regalo dei suoceri.

Il regalo di David Beckham

Se al matrimonio, che si vocifera sia costato circa 5 milioni di dollari, l’opulenza ha dominato, tra cascate di fiori e cena stellata, al brunch del giorno dopo si è respirata un’atmosfera più rilassata. I paparazzi appostati fuori dalla tenuta di Palm Beach della famiglia Peltz hanno scattato all’impazzata da lontano, regalando ai curiosi qualche immagine della giornata. Come due divi di Hollywood, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono arrivati alla villa in tarda mattina a bordo di una Jaguar XK120. Un’auto vintage ma completamente restaurata, con un valore stimato di circa 500mila euro: si dice che sia il regalo di David Beckham per il figlio.

Palpatina al brunch

La coppia ha scelto due look casual per l’occasione ma sempre studiatissimi. Colori tenui per Brooklyn Beckham, che ha abbinato al maglioncino beige i sandali Birkenstock dell’esclusiva capsule realizzata con Dior. Nicola Peltz era sensuale con un minidress bianco con dettagli di paillettes, portato con altissime platform di Amina Muaddi. Il tubino era così aderente che allo sposo è venuta voglia di lasciarsi andare a una palpatina al lato B della moglie, davanti a tutti i presenti.

La sensualità di Victoria Beckham

Anche i famosi genitori dello sposo hanno scelto outfit da giorno, eleganti ma casual. Completo chiaro per David Beckham e lungo abito nero per Victoria Beckham. Una proposta discreta quella dell’ex Spice, niente in confronto a quanto indossato per la cerimonia del giorno prima. E’ la stilista in persona a svelare i dettagli del suo look, composto da un vestito a sottoveste in argento lamé, che riproduceva l’effetto della luce lunare sull’oceano. La creazione, realizzata su misura, è ovviamente firmata Victoria Beckham Collection. La designer ha pubblicato anche un selfie malizioso dalla camera d’albergo, dove riprende l’intricato motivo floreale sul seno. Scusa Nicola, alla fine è mamma Victoria la più sexy!

