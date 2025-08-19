Chi è Brooks Nader, l’amica super sexy (e autoironica) di Lauren Sanchez

Quest’estate il nome di Brooks Nader è ovunque: basta accendere i social e la si trova in bikini bollenti o abiti trasparenti. 28 anni, volto di Sports Illustrated, protagonista nella versione americana di Dancing with the Stars e amica di un’altra figura chiave nel gossip attuale: Lauren Sanchez. Brooks si distingue non solo per il fisico scolpito e gli outfit super sexy, ma anche per un’ironia che la rende unica.

Chi è Brooks Nader

Brooks Claire Nader è nata il 7 febbraio 1997 a Baton Rouge, Louisiana, ed è la maggiore di quattro sorelle (tutte molto attive e famose sui social). Il suo ingresso nello showbiz è avvenuto nel 2019, quando ha vinto il casting Sports Illustrated Swim Search, sbaragliando oltre diecimila concorrenti. Dopo gli ingaggi per le edizioni 2020, 2021 e 2022, nel 2023 è diventata covergirl della famosa rivista sportiva americana, che negli anni ha visto posare le top più celebri per le sue copertine patinate. Oltre alla moda, lavora come attrice e come imprenditrice: ha lanciato una collezione di gioielli e un brand di home decor, Home by BN. Molto attiva anche su Instagram, dove conta quasi 2 milioni di follower, spopola per i contenuti sensualissimi, tra bikini e outfit seducenti, che conquistano decine di migliaia di like.

Protagonista alle nozze dei Bezos

Tra gossip e red carpet, Brooks Nader è stata una delle sorprese al matrimonio di Lauren Sanchez con Jeff Bezos a Venezia. Con il suo sex appeal dirompente, è stato impossibile ignorarla. Per la cerimonia ha scelto un elegante abito rosa d’archivio di Alexander McQueen, impreziosito da gioielli Logan Hollowell, che l’hanno trasformata in una Barbie in carne e ossa. Al pigiama party Dolce Notte, andato in scena il giorno dopo il sì, ha invece sfoggiato un long dress nero di Salih Balta, con il pizzo malizioso che metteva in risalto le forme posteriori. Single dopo la fine della relazione con Gleb Savchenko, il suo partner a Dancing with the Stars, si vocifera che in Laguna si sia intrattenuta con l’ex campione di football (ed ex marito di Gisele Bundchen) Tom Brady.

I look estivi

Brooks Nader non delude nemmeno sotto il sole e i suoi look estivi, postati per i follower in queste settimane, ne sono la prova. Durante una vacanza in Messico ha infiammato Instagram con bikini bollenti e curve scolpite. In piscina di spalle, con un divertente cappellino Ferrari giallo, ha saputo catturare l’attenzione.E che dire degli outfit indossati a Parigi in occasione della settimana della moda Haute Couture? Nella Ville Lumiere è stata avvistata insieme all’amica Lauren Sanchez. Focus sul décolleté e seta impalpabile completamente trasparente per la Nader: il gioco di malizia è presto fatto. Brooks non si vergogna e mostra le forme con audacia.

L’incidente a Wimbledon

Nella sua estate nel Vecchio Continente, Brooks Nader ha fatto anche una capatina a Wimbledon. Sugli spalti dello slam britannico è stata immortalata con un outfit molto chic, come richiesto dal protocollo del torneo. Il top a pois, leggermente trasparente, di Lipsy, era abbinato a una longuette bianca a coda di pesce con zip centrale, dello stesso brand. È proprio a causa della gonna chiara che si è verificato un incidente modaiolo, come documentato dalla stessa Brooks su TikTok. “Prova a essere elegante, inizia a sanguinare a Wimbledon” ha scritto la modella, mostrando il capo sporco di rosso ad altezza delle natiche, ad indicare l’inizio del ciclo mestruale nel momento più inopportuno. Lei l’ha presa con ironia, trasformando il pasticcio anche in un momento di empowerment femminile. Settimane da protagonista: guarda nella gallery i look audaci di Brooks Nader.

