Brooks Nader “dimentica” l’intimo a Parigi. Ma la zip è aperta…

Se qualcuno si chiedesse come mai la zip del vestito di Brooks Nader fosse così aperta significherebbe che non ha mai sentito parlare di lei! Questo outfit, uno dei tanti sfoggiati a Parigi, è perfettamente in linea con il suo stile: libero, sensuale, provocatorio. Smettere di parlare di lei non si può, dai look, ai social, alle trasmissioni, al gossip, la bionda fa di tutto per restare al centro dell’attenzione!

Brooks Nader, una vita da copertina

Vi abbiamo già detto molto su Brooks Nader, personaggio stra noto negli Stati Uniti, che si sta ritagliando un posto di tutto rispetto nello showbiz europeo. Modella e influencer americana originaria della Louisiana, la bionda è diventata famosa prevalentemente grazie alle sue apparizioni su Sports Illustrated Swimsuit Issue, di cui è una delle protagoniste più amate. Con il suo fisico mozzafiato e lo sguardo da diva, Brooks è diventata un volto ricorrente delle trasmissioni tv e dei red carpet più esclusivi. Vanta amiche influenti, tra cui la signora Bezos, con cui condivide la passione per la moda. Non mancano in curriculum love story e presunti flirt con personaggi famosi. Gli ultimi rumor, la vorrebbero vicina al tennista spagnolo Carlos Alcaraz.

La sensualità come stile di vita

Brooks Nader è, a suo modo, una icona di stile. Il suo look elegante e audace attira i commenti e fà proseliti.

E’ indubbio che la modella sappia come attirare l’attenzione su di sé. La camicia trasparente è ormai il suo cavallo di battaglia. Non si contano gli outfit in cui Brooks Nader l’ha inserita come pezzo chiave. Il focus ovviamente è sul seno turgido e ben posizionato. Non mancano poi, tra i suoi outfit, abiti attillati, sheer dress, dettagli cut out. L’ultimo vestito però, ha ottenuto popolarità per un altro motivo: l’assenza di slip.

Galeotta fu la zip

In una Parigi in preda alla frenesia modaiola, la bella Brooks non è proprio passata inosservata. Sporty con il top pelliccioso, intrigante con il vestito a pannelli trasparenti, esplicita con il seno nudo sotto al cappotto bianco, sexy in tutti casi. Con l’abito Schiaparelli in cotone pesante, che di trasparente non aveva proprio nulla, ecco il colpo di genio. La cerniera metallica che corre lungo tutto il capo con appesa una grossa chiave d’oro: Brooks Nader ha pensato di aprirla da sotto, fino alla vita. Ma non finisce qui: la biondina, forse per arrivare puntuale al party, ha “dimenticato” la biancheria intima. Negli scatti dei fotografi lo zoom sull’apertura svela l’intimo non tanto fresco di depilazione della Nader. Una dichiarazione di libertà o una svista?

