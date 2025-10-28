Brooks Nader si sbottona… la passeggiata bollente della modella

Brooks Nader ne ha fatta un’altra delle sue. La modella statunitense è stata paparazzata a Los Angeles con una mise rischiosa, che si è presto trasformata in un wardrobe malfunction bollente. La 28enne ha conquistato la fama grazie alla sua bellezza mozzafiato e alla capacità di catalizzare l’attenzione mediatica con scelte di stile audaci e provocanti. Il suo nome è spesso associato a quello di Lauren Sanchez, moglie di Jeff Bezos, con cui condivide una solida amicizia e numerose apparizioni pubbliche. Ma questa volta Brooks ha rubato la scena da sola, regalando ai fotografi scatti che hanno fatto rapidamente il giro del web.

A Los Angeles per Vogue World

Lo scorso weekend a Los Angeles è andato in scena Vogue World, uno degli eventi fashion più attesi dell’anno. La manifestazione, che celebra l’unione tra moda, arte e cultura, ha trasformato la città californiana in una passerella a cielo aperto, richiamando moltissime star. Sul catwalk si sono alternate tante supermodelle, tra cui una frizzante Kendall Jenner, che ha incantato il pubblico con la sua presenza magnetica. Tra i momenti più emozionanti della serata, la partecipazione di Bianca Balti e della figlia Matilde Lucidi che, per la prima volta, hanno sfilato insieme in passerella. Un evento di tale portata non poteva che dare il via a una serie di party collaterali, dove le celeb si sono ritrovate per celebrare il glamour hollywoodiano. Ed è proprio ad una di queste feste che Brooks Nader è stata immortalata dai paparazzi.

Il look sexy… con polemica

Brooks Nader è stata ripresa all’uscita del party Maybelline & Vogue, organizzato in occasione della sfilata Vogue World: Hollywood. Il look della modella si è ovviamente fatto notare. Per l’occasione, Brooks ha scelto i jeans The Rodeo di Frame (335 euro), brand amatissimo dalle star. Il modello bootcut fascia perfettamente le gambe e si apre elegantemente sulle caviglie, per un effetto che valorizza la silhouette. Ai piedi, la modella ha indossato le slingback Leona di Schutz (190 euro). Queste calzature, in vernice marrone, presentano una punta affilata, che allunga visivamente la gamba. Il tacco a spillo è malizioso e si sposa alla perfezione con i pantaloni in denim. Nonostante le temperature miti della California, la Nader non ha rinunciato alla pelliccia. Il voluminoso coat in volpe di LaPointe, in vendita a circa 20mila euro, ha portato anche qualche critica da parte degli animalisti sui social media, che non hanno risparmiato commenti sulla scelta di indossare pelo vero, in un’epoca in cui la moda sostenibile è sempre più al centro del dibattito pubblico.

Il seno sguscia fuori

Il vero fulcro del look di Brooks Nader è stata però la camicia in seta bianca, responsabile di un incidente decisamente bollente. La modella è uscita dal locale insieme alla sorella Sarah Nader; nel camminare, la camicia, già parecchio sbottonata, si è aperta eccessivamente, svelando il seno della modella. La Nader non indossava il reggiseno e i paparazzi, sempre vigili, ne hanno subito approfittato per scattare una raffica di fotografie. La reazione di Brooks? Sorridente e allegra, è stata al gioco, dimostrando ancora una volta la sua disinvoltura e sicurezza. Solo dopo alcuni istanti, e diverse foto, ha sistemato la blusa, lungo il percorso verso l’auto. L’episodio ha scatenato commenti contrastanti sul web: da un lato c’è chi applaude la sua libertà e sicurezza, dall’altro chi critica l’eccessiva esposizione.

I precedenti hot

Non è certo la prima volta che Brooks Nader fa parlare per le scelte fashion al limite. Alla recente Paris Fashion Week ha stupito con look esagerati e provocanti. Il caso più eclatante è stato l’abito in denim beige di Schiaparelli: Brooks ha aperto troppo la zip ad altezza inguine, svelando di non indossare l’intimo. E che dire della camicetta completamente trasparente sfoggiata per il party parigino, dove ha presenziato insieme all’amica Lauren Sanchez? Anche in quell’occasione, Brooks ha dimostrato di non avere alcun problema a mostrare il suo corpo, indossando un top che lasciava intravedere chiaramente il seno. La Nader è salita solo di recente agli onori della cronaca rosa internazionale ma si sta facendo rapidamente strada, grazie alle mise audaci, a una forte sicurezza di sé e a una simpatia contagiosa. La modella non sembra avere intenzione di cambiare registro stilistico: i suoi outfit continuano a spingere i confini della provocazione, regalando sempre nuovi spunti di discussione. Trovi tutti gli scatti nella gallery.

