Brooks Nader seduce Parigi con la trasparenza: focus sul seno

Brooks Nader, modella 28enne di Sports Illustrated e volto noto della TV americana, è approdata a Parigi in occasione delle sfilate Haute Couture. Fisico esplosivo e voglia di osare, Brooks ha saputo incantare la Ville Lumière con una serie di outfit trasparenti e provocanti, che hanno lasciato il segno.

Festa con Lauren Sanchez

Oltre a essere una delle personalità a stelle e strisce più seguite del momento, Brooks Nader ha anche un rapporto speciale con Lauren Sanchez, da poco moglie di Jeff Bezos. Le due amiche sono state fotografate insieme nella capitale francese, all’uscita da un hotel di lusso, pronte per una serata al femminile. Dopo il matrimonio a Venezia, che ha catalizzato l’attenzione mediatica e infiammato le cronache rosa per giorni, nella capitale francese Lauren ha sfoggiato un sensuale tubino in pelle rossa. Tutti gli sguardi si sono però concentrati sulla Nader. Con il suo look hot e disinvolto ha monopolizzato i flash dei fotografi e ammaliato i presenti.

Con o senza copricapezzoli?

Brooks Nader ha attirato l’obiettivo dei paparazzi con un outfit all’apparenza semplice, che ha presto lasciato spazio a un risvolto bollente. Pantaloni neri al ginocchio, sandali con tacco altissimo e dettagli in pvc, clutch in coccodrillo e, soprattutto, una camicia Saint Laurent che ha lasciato davvero poco all’immaginazione. Il capo smanicato in seta, con collo Pussy Bow, allacciatura particolarmente cara anche a Melania Trump, è completamente trasparente. Inizialmente Brooks indossava dei copricapezzoli, per attenuare l’effetto vedo-non-vedo, come ampiamente documentato anche sul suo profilo Instagram. Durante la serata tra amiche però è stata immortalata senza l’accessorio, che mascherava in parte il décolleté. Il seno nudo sotto il tessuto ha infiammato i flash dei fotografi e acceso la fantasia dei curiosi.

Focus sul décolleté

In questi giorni nella Ville Lumiére, Brooks Nader sembra favorire gli outfit con focus sul décolleté. Libera e intraprendete, si fa fotografare con soddisfazione, mentre si sposta per la città. In una calda giornata parigina è stata pizzicata nello store di Saint Laurent, per una sessione di shopping. Il look è estivo e provocante: pantaloni bianchi a gamba larga e blusa in seta color crema. Anche in questo caso, la modella indossa la camicia senza reggiseno. Per la sera ha cambiato mise ma non approccio: la Nader ha scelto un long dress nero a pois, trasparente e sensuale, che sotto gli obiettivi dei paparazzi, ha svelato ancora una volta le nudità. Sicura di sé e sempre seducente, Brooks conquista Parigi a colpi di trasparenze: guardala nella gallery.

