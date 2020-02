Testimonial di Intimissimi, la modella brasiliana posa in lingerie di pizzo... in attesa di trovare l'anima gemella

Attrice, modella, influencer, ambassador di associazioni benefiche e premezzemolina dei red carpet più prestigiosi: Bruna Marquezine ha una vita piena di impegni e soddisfazioni. Nominata da Vogue America come uno dei 14 talenti globali del 2019, la 25enne è diventata una delle icone della sua generazione. E poco importa se accanto a lei non c’è un fidanzato con cui condividere questo momento d’oro: “Sono single e sto molto bene”, ha rivelato alla stampa brasiliana.

Da quando nel 2018 è finita la sua storia d’amore con il calciatore Neymar, Bruna Marquezine si gode la sua vita senza fidanzati ingombranti tra i piedi, passando senza sosta da un party sfrenato ad un evento mondano. Anche se il nome della modella è stato affiancato in passato a quello dell’ex pugile e modello Younes Bendjima (che in passato ha fatto coppia con Kourtney Kardashian), tra loro non è mai decollata.

In attesa di trovare l’uomo che le faccia perdere la testa, su Instagram Bruna Marquezine condivide la sua vita con migliaia di follower. Sempre glamour e super sensuale, posta foto in abiti da sogno o in bikini succinti che mettono in risalto il suo corpo statuario. Un fisico così non poteva certo passare inosservato, e infatti Intimissimi l’ha scelta come testimonial per la collezione dedicata a San Valentino.

Quelli sfoggiati nella campagna sono capi seducenti e raffinati, très charmant, realizzati in tessuti preziosi e impalpabili. Sono simbolo di una femminilità raffinata, dedicati alle donne che amano sedurre con grazia. Bruna Marquezine li interpreta con fascino ed eleganza, posando languida e sinuosa, con lo sguardo che buca l’obiettivo e le curve bene in evidenza. Si prepara a passare un altro San Valentino da single, ma sfoggiando la lingerie delle grandi occasioni…

