Camilla indosserà il diamante indiano all’incoronazione? E’ polemica

L’incoronazione di re Carlo III, in programma per il prossimo 6 maggio, dovrebbe essere una festa, un momento di giubilo e invece è già al centro delle polemiche. Il fulcro dell’ultimo malumore? La corona che spetterebbe a Camilla ma che ora forse non sfoggerà più: ecco perché.

Il diadema

Elisabetta, in quanto Regina, aveva indossato l’Imperial State Crown per la sua incoronazione del 1953. Per le Regine Consorti però il protocollo è diverso. E’ tradizione che loro indossino la corona con al centro il diamante Koh-I-Noor, letteralmente “montagna di luce”. Intorno ad esso sono incastonati 2.800 diamanti di dimensioni più piccole. La crown fu indossata l’ultima volta nel 1937 dalla Regina Madre, in occasione dell’incoronazione del marito, Giorgio VI. Prima di lei, comparve nel 1911 sulla testa di Maria, moglie di Giorgio V e prima ancora nel 1902 sul capo di Alessandra, sposa di Edoardo VII. Adesso toccherebbe a Camilla.

Non manca una nota scaramantica intorno al diadema con il Koh-I-Noor: lo devono indossare solo le donne, agli uomini porterebbe sfortuna. L’accessorio è senza dubbio uno dei fiori all’occhiello dei Gioielli della Corona, la collezione di preziosi messa insieme nei secoli dalla Royal Family (un altro pezzo chiave della famiglia è stato indossato da Kate Middleton ai funerali di Elisabetta).

Le polemiche

Dov’è allora l’intoppo? La problematica non ruota intorno alla corona in sé ma solo al diamante Koh-I-Noor. Con i suoi oltre 105 carati è considerata una delle pietre più grandi al mondo. Fin qui niente di strano, a Buckingham Palace sono pieni di preziosi dal valore inestimabile. La provenienza del diamante rischia però di creare un incidente diplomatico. La pietra sarebbe stata donata alla regina Vittoria da Duleep Singh, allora imperatore dell’India, nel 1849, quando il Punjab fu annesso ai possedimenti britannici. Alcuni però sostengono che il prezioso sia stato addirittura saccheggiato dai britannici oltre 150 anni fa.

Insomma, il passato coloniale della Gran Bretagna continua a ripercuotersi periodicamente sulle teste dei royal (anche William era stato duramente criticato per i comportamenti dei suoi avi durante il tour nei Caraibi). “Evoca ricordi dolorosi del nostro passato” e “riporterebbe indietro ai giorni dell’Impero britannico”, fanno sapere dei rappresentanti indiani.

Cambio di pietra?

Per evitare pericolose controversie tra il Regno Unito e l’India, i consiglieri di corte stanno pensando a due alternative. La prima prevede di sostituire il Koh-I-Noor con un altro diamante o con un’altra pietra preziosa. La seconda opzione vedrebbe Camilla indossare un altro diadema, più discreto e decisamente meno discusso. Il Re è molto attento a questi temi e non vuole scontentare nessuno, men che meno i Paesi alleati.

Inoltre è già stato annunciato che quella di Carlo III sarà una monarchia più snella, meno pomposa. Anche la cerimonia d’incoronazione sarà decisamente meno sfarzosa di quella organizzata 70 anni fa per Elisabetta II e una tiara sobria ne sarebbe la conseguenza. I tempi sono cambiati e la famiglia reale vuole e deve adattarsi di conseguenza. Ma state tranquilli, il 6 maggio i diamanti non mancheranno, questa volta però proveranno a mettere tutti d’accordo.

