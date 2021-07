E’ un periodo d’oro per Can Yaman. Bellezza, lavoro, amore… l’attore turco che ha fatto fortuna in Italia non potrebbe chiedere di più. Acclamatissimo da fan e follower, richiestissimo nei talk show, protagonista delle pagine di gossip grazie alla sua storia con Diletta Leotta, sembra che per lui sia scoppiata una vera e propria “mania”. L’attore ha colto la palla al balzo ed ha lanciato un profumo che si chiama proprio così.

“Can Yaman Mania, il profumo della passione è arrivato”, si legge sul suo sito, dove la fragranza viene presentata con parole evocative. “Un’idea intensa, sfuggente, fragorosa. Uno sguardo fugace, vivo, sensuale. Un pensiero deciso, intenso e dolce come una fragola. Una sensazione avvolgente, eccitante e calda, come il cacao. Un’emozione irrefrenabile, travolgente e persistente…” è la descrizione che accompagna gli scatti sensuali di Can Yaman.

Fotografato da Claudio Porcarelli, l’attore nudo e vestito (Dolce&Gabbana), asciutto e bagnato, si cosparge di “Mania“. Il profumo al momento lo si può solo immaginare, grazie a questa descrizione. E’ disponibile in pre-order a 84 euro e arriverà, ai fortunati che lo prenoteranno, a settembre. Per ora solo in Italia ma “l’Amore non ha confini: arriverà presto ovunque”, rassicurano sul web.

Chi, invece, il profumo e l’Amore di Can Yaman (quelli veri) li ha apprezzati e li sente quotidianamente è Diletta Leotta. La conduttrice sportiva e l’attore del momento stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Can e Diletta hanno appena trascorso un lungo periodo in Turchia, dove lei ha fatto la conoscenza della famiglia del fidanzato. Non si conosce ancora la data delle nozze ma la Leotta sfoggia già l’anello di fidanzamento sull’anulare sinistro. Mentre i fan attenderanno l’autunno, ansiosi di ricevere Mania, l'”eau de Can Yaman”, a Diletta non resta che aspettare… il profumo dei fiori d’arancio.

