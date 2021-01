Can Yaman mostra i muscoli da Maria De Filippi

Un tripudio di urla femminili ha accolto Can Yaman nello studio di C’è Posta per Te. Appena Maria De Filippi ha pronunciato il suo nome sono partiti i cori “Sei bellissimo!” che hanno omaggiato l’amatissimo attore turco. La conduttrice è stata costretta a chiedere il silenzio al pubblico per far spazio alla storia della protagonista, che ha portato il sex symbol… a spogliarsi per lei.

L’infanzia di Can Yaman

La storia è quella di una zia che si è presa cura della nipote dopo la morte della sorella. E della ragazza, riconoscente, che per ringraziarla ha chiamato l’attore preferito: Can Yaman. Lui è entrato in studio (tra i cori) bello come il sole, raccontando anche le difficoltà economiche subite dalla famiglia durante la propria infanzia.

W le donne

“Sarei una nullità se non ci fossero le donne che ci sono state nella mia vita”, ha detto Can Yaman riferendosi principalmente alle nonne che l’hanno cresciuto.

Il sex symbol turco è uno che con le donne ci sa fare. A loro deve la sua popolarità e a loro esprime la propria riconoscenza. Sguardo da conquistatore e cuore tenero, Can Yaman ha portato dei doni per la protagonista della storia, che segue la sua serie “Daydreamer – Le ali del sogno” guardandola dallo smartphone, in turco con i sottotitoli in italiano.

I regali

Una scatola rossa contenente un servizio da te, delle pietre di luna, una bianca e una nera, sinonimo degli alti e bassi della vita. Poi una collana con la foto della sorella venuta a mancare, un cellulare e delle cover con le sue foto: la generosità di Can Yamen ha conquistato la signora, che però ha ammesso: “Il più bel regalo sei tu. Sei bravissimo, oltre che bellissimo”.

A lei Can Yaman ha offerto l’ultimo dono: qualcosa che portava addosso. “Ti potrei regalare questo anello, bracciale, collana… persino la giacca: c’è il mio profumo”. Ed è proprio questo capo che ha conquistato la protagonista della storia e che ha permesso al pubblico di godere della visione più attesa.

La giacca

Tra gli applausi Can Yaman ha tolto la giacca. Proprio la giacca nera con un disegno in bianco sul lato, uno dei capisaldi del suo look, sfoggiata simile anche a Verissimo, qualche mese fa. Un capo disegnato dal suo manager, Iker Biligi.

Can ha tolto la giacca e ha mostrato bicipiti possenti, valorizzati da una canottiera nera. Poi, tra gli applausi, è uscito di scena.

