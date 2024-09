Fedez si prepara per le sfilate ma il vestito è per il cane

Da Versace il cucciolo si fa prendere le misure per i look da fashion week... e ci sono anche i bozzetti

Settembre: mese di sfilate. Archiviata l’estate, si entra in mood autunnale. La New York Fashion Week è in pieno svolgimento; il testimone passerà successivamente a Londra, poi a Milano e infine a Parigi. Top model, attori e attrici, influencer, stylist e giornalisti preparano gli outfit per gli eventi: l’obiettivo è farsi fotografare. Nella città meneghina però non sono solo gli umani a studiare gli outfit: c’è anche Silvio, il cane di Fedez.

Silvio superstar

Silvio è arrivato nella vita di Fedez in seguito alla separazione da Chiara Ferragni e ha subito conquistato il cuore di tutti. Durante i mesi estivi il cucciolo di golden retriever si è reso protagonista di diverse gag insieme al suo padrone. Le marachelle nel nuovo appartamento di lusso del rapper, i viaggi sul jet privato, i bagni nella villa in affitto in Sardegna, le scorrazzate in macchina: le attività di questo cane dal pelo biondo sono una favola. Ovviamente Silvio tiene compagnia anche ai figli del cantante, i piccoli Leone e Vittoria. Il quattrozampe non disdegna poi la compagnia femminile. “Più conosco le persone, più amo il mio cane. E credo anche di aver capito cosa ama lui” ha scritto Fedez su Instagram, pubblicando una carrellata di foto dell’animale mentre si fa coccolare da diverse donne.

Il fitting da Donatella

Dopo un’estate all’insegna del divertimento, Silvio è rientrato a Milano insieme al suo famoso padrone. Nelle scorse ore il cane era impegnato a fare il fitting per la sfilata Versace. Amici di lunga data, Fedez e Donatella Versace condividono spesso video e foto insieme, con e senza i loro animali, sia in momenti di vita privata che in occasione di lavoro. Il brand della Medusa si sta preparando per la sfilata durante la Milano Fashion Week: tra gli ospiti potrebbe esserci Silvio. Fedez ha condiviso dei video nell’headquarter milanese della maison. I collaboratori di Donatella prendono le misure del cucciolo e si intravedono anche i bozzetti degli abiti che potrebbe sfoggiare. Sullo sfondo ci sono le inconfondibili camicie con stampa barocca del marchio. Il rapporto di Fedez con la moda è da sempre unico, non stupisce dunque questa nuova trovata destinata a far discutere i follower.

La nuova vita di Fedez

Dopo i mesi complicati che hanno travolto le vite di Chiara Ferragni e Fedez, adesso, da separati, i due sembrano aver ritrovato progressivamente la serenità. Leone e Vittoria sono tornati a scuola e si alternano tra la casa della mamma e quella del papà. Oltre ai progetti imprenditoriali, come quello legato alla sua linea di bevande, il cantante è tornato a dedicare molto del suo tempo anche alla musica. Nonostante qualche problema di salute, ha trascorso i mesi estivi in giro per l’Italia a suonare sui palchi dei festival e nelle discoteche più esclusive. Ovunque vada, con lui c’è sempre Silvio, fortunato cucciolo di cane, pronto a mettere una zampa anche nel mondo della moda.

