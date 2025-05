Cannes 2025: il vero protagonista è l’amore

Da Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Rihanna e Asap Rocky: baci, effusioni e look di coppia in Croisette

Tra abiti da sogno, flash incessanti dei fotografi, attesissime première ed eventi esclusivi, Cannes si trasforma – come ogni anno, per due settimane – nel luogo che riunisce decine di star hollywoodiane. In questo palcoscenico, trionfa anche l’amore. Le coppie vip sfilano fianco a fianco sul red carpet, tra sguardi complici, baci rubati e outfit coordinati. Che si tratti di una passerella ufficiale o di un’apparizione più discreta, le vip non perdono occasione per mostrare il lato più romantico della loro vita privata. In questa edizione più che mai, la passione brilla sotto il sole della Croisette.

Heidi Klum e Rihanna scaldano il red carpet

Tra i momenti più infuocati dell’edizione 2025 del Festival di Cannes, impossibile non citare il red carpet di Heidi Klum e Tom Kaulitz. La modella ha incantato tutti con un abito spettacolare (e sexy, in barba al nuovo dress code) di Elie Saab. A fare notizia però sono stati soprattutto i baci appassionati scambiati con il marito sul tappeto rosso. I due, sposati dal 2019 e sempre più innamorati, hanno dimostrato ancora una volta di essere una delle coppie più affiatate dello showbiz.

Non sono stati da meno Rihanna e Asap Rocky. La cantante, incinta del terzo figlio e raggiante, ha sfilato nella seta azzurra di Alaia con il pancione in mostra: i dettagli cut-out e i nodi laterali richiamano l’attenzione sul ventre. Al suo fianco c’era il compagno. Tra sorrisi e tenerezze, si sono scambiati smancerie sotto la pioggia battente: un gesto spontaneo che ha consacrato il loro amore sotto i riflettori della manifestazione.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Cannes prima del sì

Al Festival di Cannes si sono fatti notare anche Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Elegantissimi, si sono presentati insieme sul tappeto rosso, più innamorati che mai. Lei ha optato per un abito straplesss nero con maxi fiori bianchi su fianchi e busto di Elie Saab, lui ha sfoggiato un impeccabile tuxedo con papillon. Entrambi con occhiali da sole, come vere star hollywoodiane, si sono messi in posa per i fotografie tenendosi a braccetto. Il patron di Amazon e l’ex giornalista si stanno preparando per le loro nozze, che verranno celebrate a inizio giugno a Venezia. E’ probabile che i due non rientrino negli Stati Uniti prima del sì, in modo da poter controllare di persona i preparativi di quello che si annuncia il matrimonio dell’anno.

Innamorati… dietro le quinte

Non tutte le coppie però scelgono il tappeto rosso per mostrarsi. C’è chi preferisce vivere l’amore lontano dai riflettori ufficiali. Alessandra Ambrosio e Buck Palmer, ad esempio, hanno partecipato insieme a diversi eventi legati al Festival di Cannes, ma hanno evitato il red carpet ufficiale. Lei, bellissima in un miniabito nero di pizzo trasparente e gioielli Pomellato, ha comunque attirato tutti i flash. Stesso approccio per Barbara Palvin e Dylan Sprouse: paparazzati all’uscita del loro hotel, con look casual ma di tendenza, hanno mostrato la loro sintonia con sorrisi e pose da copertina.

Infine ci sono Eva Longoria e José Antonio Bastón, che hanno preferito scambiarsi effusioni nella hall dell’hotel. Un momento intimo e tenero, catturato lontano dalle luci del red carpet, ma carico di sentimento. Da Scarlett Johansson e Colin Jost a Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi (con pancione), guarda nella gallery le coppie protagoniste di Cannes 2025.

