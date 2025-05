Cannes 2025, i look delle star sul red carpet

E’ ufficialmente iniziato il Festival di Cannes. Come ogni anno, la manifestazione trasforma la celebre Croisette in una passerella d’alta moda. Il red carpet del Palais des Festivals diventa così il palcoscenico perfetto per sfilate di stile, tra abiti da sogno, gioielli mozzafiato e scelte beauty da copertina. Attrici, modelle e influencer si contendono i riflettori con look studiati nei minimi dettagli: un mix di grandi firme e tocchi di originalità. Questa edizione però si caratterizza per l’introduzione del nuovo dress code, che mette al bando nude look, volgarità e outfit esageratamente sopra le righe. Ce la faranno le star ad attenersi? Ecco le mise delle famose serata dopo serata.

Prima serata

Il red carpet inaugurale del Festival di Cannes crea sempre molta aspettativa. In quest’edizione votata al rigore poi, la curiosità era alle stelle. Come si sono comportate le famose? Celebre per i suoi outfit estremi in Croisette, Bella Hadid ha provato a smorzare i toni: l’abito nero con tagli di Saint Laurent fa comunque volare la fantasia. La top stupisce tutti presentatosi con i capelli biondi. Spacco vertiginoso anche per Alessandra Ambrosio, frizzante nel long dress verde plissettato con maniche in tulle di Zuhair Murad. Heidi Klum ignora la regola che vieta gli strascichi troppo lunghi: la modella è tutta un petalo in Elie Saab. Righe optical per Halle Berry, in Jacquemus: il dettaglio curioso è però sul retro. Irina Shayk è divina nell’abito a pois dalla gonna voluminosa firmato Giorgio Armani Privé.

Guarda nella gallery i look delle star al Festival di Cannes 2025.

