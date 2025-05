Cannes 2025, i look delle star per l’arrivo in Croisette

Il Festival di Cannes 2025 è entrato nel vivo. Come da tradizione, le star non aspettano il red carpet per dettare legge in fatto di stile. Appena atterrate in Costa Azzurra, le vip si trasformano in fashion icon già tra i gate dell’aeroporto o all’uscita dagli hotel di lusso. Tra valigie griffate, occhiali da sole oversize e look studiati nei minimi dettagli, le famose paparazzate sulla Croisette raccontano di un glamour rilassato ma assolutamente impeccabile. Ecco chi ha catturato lo sguardo dei fashionisti.

Nei colori chiari

Per il loro arrivo al Festival di Cannes 2025, le star puntano sulla freschezza dei look chiari, perfetti per la luce abbagliante della Croisette. Valentina Ferragni sceglie un completo a righe firmato Marella, casual ma curato nei dettagli: i bermuda sono ideali per affrontare con stile la giornata. Irina Shayk incanta in un outfit total white: camicia in lino, lunga gonna abbinata, minigonna sovrapposta, ballerine e la Birkin di Hermès al braccio. Tailleur sporty-chic Tod’s per Andie MacDowell, sorridente all’uscita dell’Hotel Martinez. A completare il quadro c’è Bella Hadid, che sfoggia un paio di jeans ultra aderenti e un top lavorato firmato Dolce&Gabbana: mix di charme e sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Star con la giacca

A Cannes 2025 la parola d’ordine è: giacca sì, ma con personalità. Vittoria Ceretti detta il mood direttamente dall’aeroporto con un bomber in pelle, abbinato con disinvoltura a slip-on Vans a quadretti: mix perfetto tra comfort e attitudine da top model. Più sofisticata Paola Turani, che sfoggia un completo in camoscio firmato Darkpark, con giacca morbida incrociata e shorts coordinati. Impeccabile Heidi Klum in total black: tailleur pantaloni ampio e morbido, reso glam dai mocassini firmati Christian Louboutin. Chiude il quartetto Juliette Binoche, che interpreta il daywear con un’eleganza casual tutta francese: blazer verde firmato Loewe e camicia check azzurra, per un look sobrio ma mai banale.

Guarda nella gallery lo streetwear delle star a Cannes.

Related Posts