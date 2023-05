Festival di Cannes, i look delle star sul red carpet

Maggio fa rima con… Festival di Cannes. Non proprio ma rende bene l’idea di questa unione imprescindibile (fatto salvo per il 2021, quando si è tenuto a luglio a causa della pandemia). Appuntamento fisso per gli appassionati di cinema, l’evento è seguito con moltissimo interesse anche dai fashionisti di tutto il mondo. Ogni anno, per quasi due settimane, si riversano in Croisette decine di star internazionali, pronte a darsi battaglia a colpi di abiti principeschi e gioielli da favola, il tutto condito da un po’ di sensualità. Giorno per giorno, scopriamo i look di Cannes 2023, tra top e… flop.

Prima serata

All’opening ceremony di Cannes 76 le star hanno dato il massimo in fatto di outfit. Helen Mirren si è presentata in versione Fata Turchina punk, con un abito blu firmato Del Core, abbinato ai capelli: irriverente o esagerata? Naomi Campbell nelle paillettes argento di Celine e nei gioielli Chopard luccica così tanto da dover indossare un paio di occhiali da sole. Bicolore super chic per Uma Thurman, impeccabile nell’abito cipria di Dior, completato da una cappa rossa. La più sexy è senza dubbio Beatrice Borromeo (guardala a confronto della cognata Charlotte Casiraghi). Paola Turani, in bianco nelle piume e nei ricami del vestito Paolo Sebastian, è candida e sensuale al tempo stesso. Hanno complicità ed eleganza da vendere Catherine Zeta Jones e Carys Zeta Douglas: il duo mamma-figlia, accompagnato da Michael Douglas, incanta in Elie Saab sul tappeto rosso.

Guarda nella gallery i look dell’edizione 2023 del Festival di Cannes.

