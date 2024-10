Capelli d’autunno: da Zendaya a Kasia Smutniak i look delle star

Voglia di rinnovamento tra le celebrità, che accolgono l’autunno stravolgendo la chioma. Per alcune si tratta di rivoluzioni temporanee, magari con l’aiuto di parrucche, per altre invece di un cambiamento radicale, magari sintomo anche dell’inizio di una nuova fase. Sul finire dell’estate era stata Kendall Jenner a stupire con due hairstyle diversi nel giro di pochi giorni, ma in molte hanno seguito la scia rinnovando il modo di portare i capelli. L’ultima a cambiare look è stata Angelina Jolie.

Angelina Jolie stravolge il look

Non si era mai vista Angelina Jolie con i capelli ricci! L’attrice, che ha costruito una carriera sul fisico androgino con chioma lunga e liscia, ha voluto spiazzare i fan durante l’ultimo red carpet. Alla premiere di “Maria”, a Los Angeles, si è presentata con un’inedita acconciatura riccia e voluminosa. Radice scura e lunghezza scaldata da una tonalità color miele per la star, che ha scelto un rossetto rosso fuoco per i suo make up. Che sia il suo cambio di look la conferma del flirt di cui si sussurra nell’ultimo periodo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Cambiamenti temporanei

Che Naomi Cambell faccia uso di parrucche è cosa nota. Alle sfilate di Parigi la top model ha abbandonato i capelli lunghissimi in favore di un pratico caschetto. Una lunghezza che le arriva fino alla mascella e che le dona un’aria più altera e sofisticata… fino al prossimo cambio look.

Anche Rihanna si aiuta con extention e toupé per i suoi frequenti cambi di hairstlye: stavolta la pop star ha optato per una lunga chioma rossa che la fa sembrare ancora più intensa e sensuale.

Beyoncé si è mostrata sui social in versione Marilyn Monroe, sfoggiando un caschetto vaporoso biondo platino. Una bella sforbiciata alla sua bellissima chioma extralong? No, per il suo stile dal sapore anni Cinquanta ha usato una parrucca.

Chi taglia i capelli

Capelli corti per Matilda De Angelis che alla Festa Del Cinema Di Roma, è passata in una sola giornata al liscio lungo al corto mosso. Per lei una bella sforbiciata che le ha fatto fare un red carpet da favola, con la complicità di un long dress Versace e preziosi Tiffany and Co.

Quella di Kasia Smutniak è stata una scelta drastica. Da un po’ di tempo a questa parte l’attrice ha abbandonato la capigliatura lunga e ha optato per un taglio corto e androgino che però, paradossalmente, non le fa perdere un briciolo di femminilità.

Bionde… o no?

Zendaya è piuttosto irrequieta a proposito di capelli, e pronta a cambiare a seconda delle occasioni. Dopo aver sfoggiato meches bionde molto chiare, è tornata su un castano tendente al mogano, una nuance che le dona e con cui sembra trovarsi particolarmente a suo agio. Chanel Totti invece ha abbandonato il biondo dorato con sfumature platino per una tonalità cenere, più adatta ai mesi freddi e… very demure. Una scelta in linea con quella di mamma Ilary Blasi che un anno fa, più o meno in questo periodo, ha stravolto l’hair style con cui aveva abituato il pubblico in favore del castano che sfoggia tuttora.

Guarda nella gallery i look autunnali delle celebrità.

Related Posts