Da Emma a Giulia Salemi, le vip calde col cappotto

Il freddo non è una ragione buona per perdere l’eleganza, e questo lo vip lo sanno bene. Per questo prestano molta attenzione alla scelta del cappotto che in questa stagione, inevitabilmente, diventa protagonista degli outfit. La fase del nero sembra ormai alle spalle, perché anche in inverno è bello divertirsi con i colori. Ben vengano allora tinte chiare e avvolgenti e spazio anche alle fantasie.

Nuance chiare

Le nuance chiare sanno essere estremamente eleganti, e questo inverno sono amatissime per i cappotti. Quello Peuterey scelto da Giulia Salemi per avvolgere il pancione è in lana vergine ed alpaca color panna, lungo fino ai pedi e con un elegante collo in pelliccia amovibile. Paola Turani è confettosa in Genny, con i pantaloni abbinati. Giorgia Palmas ne ha scelto uno beige Rinascimento, un doppiopetto in morbido panno jacquard con motivo spinato e sottili righe verticali. Spigato anche per Cristina Buccino, ma nel suo caso il mood è totalmente differente. La tonalità resta delicatissima ma il pattern è più corposo e anche il modello è over, con grandi tasche che donano un accento urban.

Colori caldi e avvolgenti

Per trasmettere un senso di comfort e di calore, basta scegliere tonalità calde e avvolgenti. Chiara Ferragni punta su un cappotto bordeaux Federica Tosi, in misto lana vergine, con abbottonatura frontale nascosta e revers classici. Una scelta di grande tendenza che va a completare un look tutto giocato sulle nuance più profonde del rosso (amatissimo trend di quest’anno). La sua amica Veronica Ferraro preferisce il marrone e punta su un maxi coat scamosciato Ducie, a doppio petto e dal taglio classico.

Fantasia sul cappotto

Ma perché non osare allora con le fantasie, anche vistose, per ravvivare questo inverno? Emma azzarda con un capospalla Valentino con stampa giaguaro e maniche bordate di piume, e fa jackpot. Un outfit chic per la cantante, ma allo stesso ironico e graffiante. Zoe Cristofoli preferisce il low profile e sceglie una stampa più classica: un tartan marrone e panna su sfondo grigio. Borchie metalliche impreziosiscono il cappotto a righe Isabelle Blanche di Diletta Leotta. Quadri, ma decisamente più estrosi per Laura Pausini. La cantante indossa un maxy coat Iceberg in lana a base nera con lavorazione a coste con insoliti dettagli sfilacciati. La sua scelta e quella delle altre vip la trovi sfogliando la gallery. Quale preferisci?

