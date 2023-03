Da Carla Bruni a Kate Middleton, le vip eleganti con il cappotto

Il capospalla bianco è in assoluto il più amato, anche se non mancano tocchi di colore

Molto più di un semplice capo per proteggersi dal freddo, il cappotto è il vero protagonista degli outfit invernali. E’ la scelta ideale per chi vuole godersi un abbraccio caldo senza cedere di un millimetro sul fronte dell’eleganza. Dai modelli oversize e destrutturati a quelli più rigorosi, le vip sembrano obbedire a una sola regola: bando al nero, via libera alle tinte chiare.

Tutte in bianco

Il cappotto nero è un grande classico che di sicuro non passerà mai di moda, ma per questa stagione le vip preferiscono decisamente il bianco, nelle sue varie tonalità. Rocio Munoz Morales sposa il trend e sceglie un morbido modello wrap Max Mara. Barbara d’Urso punta sul total white e stupisce con doppiopetto con bottoni dorati Gucci. Anche Kate Middleton ne è una fan e per la visita all’Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbot sfoggia un modello custom Alexander McQueen che enfatizza la sua figura slanciata.

Dal cammello al rosa

Tra le vip non manca anche chi sceglie il colore. Da qualche stagione a questa parte ad esempio, il cappotto cammello è un vero must-have e se lo indossa anche un’icona di stile come Maye Musk possiamo stare certi che sia così. La regina Rania di Giordania stupisce con un capospalla Fendi grigio con effetto degradé, scuro sulle spalle e sul bordo inferiore e chiaro al centro. Beatrice Valli sfoggia il pancione e punta sul rosa: il suo look total pink sembra dedicato alla bambina che aspetta e che nascerà tra poche settimane.

Cappotto oversize o rigoroso?

E’ morbido, caldo e molto elegante il cappotto candido in pura lana con collo di pelliccia sintetica indossato da Carla Bruni, mentre quello Louis Vuitton di Elettra Lamborghini è altrettanto prezioso ma con uno stile più sportivo. In mezzo le sfumature di stile sono infinite: si va dal doppiopetto molto femminile della principessa Beatrice di York, stretto in vita e ampio sulla parte bassa, al capo rigoroso e dal fascino mannish con gli ampi revers di Michelle Hunziker.

