Cara Delevingne confessa: all’Academy Museum Gala col vestito strappato

Qualche giorno dopo l’Academy Museum Gala 2025, Cara Delevingne ha voluto svelare ai suoi follower un dettaglio inaspettato del look sfoggiato durante la serata. A guardare le foto sul red carpet, nessuno avrebbe mai immaginato nulla di strano, eppure la top model, schietta e ironica come sempre, ha deciso di condividere con il pubblico un piccolo incidente modaiolo, che avrebbe potuto trasformarsi in un disastro, a pochi minuti dall’ingresso sul tappeto rosso.

Chi è Cara Delevingne

Nata a Londra il 12 agosto 1992, Cara Jocelyn Delevingne è figlia di Pandora Stevens e Charles Delevingne, appartenente a una delle famiglie più in vista della società britannica. Cresciuta a contatto con l’arte, la moda e il jet set, Cara debutta giovanissima come modella e riscontra da subito enorme successo. Il suo viso androgino la rende una delle muse di Karl Lagerfeld, che la sceglie come volto della maison Chanel e la trasforma in un’icona di stile. Dopo aver sfilato a lungo per i brand più prestigiosi, la Delevingne conquista anche il cinema, recitando in pellicole come Città di carta e Suicide Squad. Attrice, cantante, attivista e icona LGBTQ+, è nota per la sua personalità brillante e senza filtri. Sui social alterna foto patinate a momenti di ironia, mostrando di essere non solo una top model, ma anche una donna autentica. Nella vita privata ha avuto relazioni con artiste note, da St. Vincent ad Ashley Benson, e non ha mai nascosto la propria fluidità di genere e orientamento, diventando un simbolo di libertà e inclusione.

Tutte sul red carpet

L’Academy Museum Gala è uno degli eventi più glamour dell’anno, una vera e propria sfilata di stelle di Hollywood. Quest’edizione ha visto sul tappeto rosso una parata di look indimenticabili. Kim Kardashian in Maison Margiela ha catturato l’attenzione con una maschera scenografica che le copriva completamente il volto. Jenna Ortega in Grace Ling Couture ha sedotto con la schiena scoperta. Rebecca Hall ha stupito con un bustino trompe-l’œil di Thom Browne, mentre Hilary Duff ha optato per un abito viola di Alberta Ferretti dal sapore principesco. Elle Fanning, invece, ha portato un tocco di eccentricità con la gonna ricoperta di piume arancioni. Molte dive hanno scelto il nero, colore intramontabile, molto chic e che non delude mai. Tra le presenze più ammirate della serata spicca proprio Cara Delevingne. La modella ha brillato con un look dallo stile romantico e scintillante, perfettamente in linea con la sua personalità sfaccettata.

Lustrini, fiori e diamanti

Per l’occasione, Cara Delevingne ha indossato un abito mozzafiato firmato Tamara Ralph, della collezione haute couture primavera/estate 2025. Il vestito, in tessuto azzurro interamente ricoperto di minuscole paillettes argentee, avvolgeva la silhouette con eleganza, facendo brillare la top a ogni passo. Il modello, con collo all’americana, era impreziosito da petali materici in seta verde menta, che si arrampicavano intorno al collo, per un effetto etereo e sofisticato. La schiena scoperta era decorata con un intreccio di preziosi fiori tridimensionali, che si fondevano perfettamente con il luccichio dell’abito. Cara ha scelto di completare il look con gioielli Chopard, che hanno aggiunto ulteriore luce al suo outfit. Il make-up, curato nei minimi dettagli, giocava su toni perlacei e luminosi. I capelli erano raccolti in uno chignon tirato che metteva in risalto le spalle. Romantica ma al tempo stesso rock, grazie ai numerosi tatuaggi, la top ha dimostrato di saper unire eleganza e carattere, in un perfetto equilibrio stilistico.

L’incidente modaiolo

“Scroll through to reveal the truth behind the glitz and glamour” (Scorri per scoprire la verità dietro lo sfarzo e il glamour). Con questa didascalia, Cara Delevingne ha accompagnato su Instagram una carrellata di immagini e video di backstage, che hanno svelato un dettaglio inaspettato del suo look all’Academy Museum Gala. Pochi minuti prima di calcare il red carpet, il prezioso abito di Tamara Ralph si è infatti strappato sotto le natiche. Una situazione potenzialmente catastrofica per chiunque, ma non per Cara e il suo team. Stylist e collaboratori sono intervenuti tempestivamente con ago e filo, realizzando una cucitura d’emergenza, che ha salvato il vestito e la serata. Sul tappeto rosso, la modella ha posato con sicurezza, alternando scatti frontali e pose di profilo, senza che nessuno notasse il piccolo difetto. Solo dopo la sua rivelazione social, i fan più attenti hanno intravisto il punto del ricamo ad altezza coscia. Discreto e ben eseguito, sembrava parte integrante del modello. Con la sua consueta ironia, la Delevingne ha trasformato l’imprevisto in un momento di sincerità. L’eleganza non è solo una questione di stile, ma anche di autenticità e leggerezza: guarda tutti i dettagli nella gallery.

