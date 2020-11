Cardi B, la sua collezione di borse Hermès è esagerata come lei

Da spogliarellista a prima donna rapper in copertina su Vogue America. Cardi B ha solo 28 anni ma un curriculum degno di nota. Nata nel 1992 nel Bronx da genitori di origini trinidadiane e dominicane, ha lavorato in un supermercato hamish fino ai 19, età in cui ha iniziato a fare la stripper. Grazie al reality show Love & Hip Hop: New York ha fatto il grande salto nella musica e iniziato così la sua sfavillante carriera di cantante. Nel 2019 ha addirittura vinto il suo primo Grammy Award per il miglior album rap, Invasion of Privacy.

Cardi B ha trovato spazio anche per il cinema, prendendo parte alla pellicola Hustlers insieme a Jennifer Lopez. E poi c’è l’amore. Il suo matrimonio con il rapper Offset vive di alti e bassi, tanto che a settembre 2020 la cantante ha presentato i documenti per il divorzio in tribunale. Ora pare che i due siano di nuovo tornati insieme. La coppia ha una figlia, Kulture, che cresce nel lusso, tra abiti firmati e accessori da sogno.

La star ha infatti una spiccata passione per la moda, che l’ha portata negli anni a costruire un guardaroba da sogno. Il suo stile non è di certo convenzionale, tra minidress cortissimi e bikini minuscoli. Il tutto si mischia sapientemente ai tatuaggi che ricoprono il suo corpo e alle parrucche iper-colorate. Ma c’è un accessorio che Cardi B ama profondamente e che più classico non si può: le borse di Hermès.

L’artista posta spessissimo immagini dei vestiti che indossa, abbinati quasi sempre a Birkin e Kelly. Dalle tonalità classiche alle note fluo, la gamma cromatica in suo possesso è decisamente ampia. Non mancano i pellami pregiati, coccodrillo tra tutti, e le personalizzazioni, come il modello a bandana dell’artista Jay Ahr (amato anche da Kylie Jenner). Il valore della sua collezione è inestimabile, si avvicinerebbe al milione di dollari. Persino la bimba di Cardi B si fa ritrarre con una Birkin rosa. Del resto la piccola si chiama Kulture e, a soli due anni, in fatto di borsette ha già una certa cultura.

Related Posts