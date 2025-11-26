Cardi B neomamma: 100 passeggini e… uno splendido solitario

Avete presente Cardi B? Sì, esattamente lei: la rapper esagerata, spudorata, con quel mix di ironia e potenza che ci fa sempre sobbalzare. Ma sapete una cosa? Non è solo una regina del palco e la donna dalle tantissime borse di lusso: è anche una super mamma… anzi, neomamma per la quarta volta. L’ultimo figlio è frutto della relazione con Stefon Diggs: tutti parlano di lui.

L’artista dei record

Non parliamo solo di musica: Cardi B è una leggenda vivente. È la prima rapper donna ad aver debuttato con i suoi primi due album al #1 della Billboard 200.

Am I The Drama?, l’ultimo, è diventato l’album più veloce della storia a diventare platino. Non solo: pare abbia ottenuto due Guinness World Records che suonano quasi da barzelletta. Uno per il maggior numero di consegne via drone in un’ora, l’altro per il maggior numero di copie autografate vendute in meno di 8 ore. Una che fa parlare di sé sempre e comunque, insomma.

Cardi B mamma

Altro che “solo artista”: Cardi B è anche una mamma da reality, con una vita familiare talmente movimentata che persino i fan a volte non riescono a starle dietro. I suoi primi tre figli (Kulture, Wave e Blossom) li ha avuti con l’ex marito Offset, durante una relazione poco stabile e molto discussa. Una mamma particolare, Belcalis Marlenis Almánzar (il suo vero nome), che ha fatto storcere il naso a qualche internauta, che la stuzzicava con commenti poco diplomatici sotto ai video più espliciti: “Il twerk fa parte del tuo metodo educativo?”.

Ora è arrivato il quarto bebè, il primo con Stefon Diggs, e Cardi B non si è certo calmata. Ama definire la sua famiglia “caotica ma piena d’amore”, e del resto è facile immaginarla che passa da una diretta Instagram scatenata al cambio del body del neonato come niente fosse. Una super mamma sì, ma sempre alla sua maniera: spudorata, glamour e un filo imprevedibile.

La storia con Stefon Diggs

E qui entra in scena lui: Stefon Diggs, 31 anni, stella della NFL (wide receiver per i New England Patriots). La coppia ha ufficializzato la relazione qualche mese fa e ora ha anche un figlio insieme. Diggs ha altri figli da due relazioni passate: Nova, del 2016, e un’altra bambina, Charliee, nata lo scorso aprile da una storia con la modella Aileen Lopera. Praticamente coetanea del figlio di Cardi B: un gossip che insegue la coppia e non accenna a spegnersi.

Il neonato (e l’anello) sui social

Poco dopo il parto, Cardi B non ha resistito: ha condiviso le prime foto del suo neonato sui social, alimentando il chiacchiericcio grazie a qualche dettaglio svelato sicuramente di proposito. In una foto è seduta in poltrona con il bebè in braccio, un cavallo a dondolo accanto e un gigantesco peluche a forma di elefante: probabilmente la cameretta del neonato. In un’altra, il piccolo indossa dei capi a tema New England Patriots (la squadra del famoso papà), ma la foto è volutamente sfocata… perché? Il vero protagonista è il grosso anello al dito di lei: un solitario scintillante fa capolino all’anulare, mentre il bracciale del ricovero ospedaliero svela la location dello scatto. Fidanzamento ufficiale? I social gridano “sì”.

100 passeggini

E adesso la ciliegina sulla torta, da fashion mamma mode on. All’inaugurazione del primo flagship store Cybex a New York, l’artista ha dichiarato, ridendo ma mica tanto, di avere “un centinaio di passeggini”. Facile immaginarla con quattro figli e numerosi sistemi di trasporto sparsi nelle sue case di lusso. La rapper ha descritto il marchio amatissimo dai vip come “la Porsche dei passeggini”, e noi già la immaginiamo che fa il giro di casa col suo battaglione di Cybex. Nulla di cui stupirsi, è solo… Cardi B!