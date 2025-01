Carla Bruni si rimette le calze a Parigi

Carla Bruni è scesa da tempo dalle passerelle ma continua a essere una delle regine indiscusse della moda. L’Haute Couture Week è in pieno svolgimento a Parigi: le rigide temperature di gennaio non fermano le star, che sfoderano outfit da capogiro e mostrano la pelle. L’ex première dame è in prima fila a molti défilé: i suoi look si fanno notare.

Versatile alle sfilate

La classe di Carla Bruni non si mette in discussione. L’ex modella italiana ha saputo distinguersi nel mondo della moda per il suo portamento aggraziato, il suo sguardo fiero, la sua nonchalance e, ovviamente, i suoi look unici. Supermodella per antonomasia, ha contribuito a creare il mito di questa categoria negli anni Novanta, insieme ad altre top del calibro di Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Cindy Crawford. Quasi trent’anni dopo è ancora sulla cresta dell’onda. Carla ha inaugurato l’Haute Couture Week presenziando allo show di Jacquemus, andato in scena in un lussuoso appartamento della Ville Lumière con vista sulla Tour Eiffel. Lì la Bruni ha sfoggiato un long dress nero che svelava le spalle, abbinato a dei lunghi guanti e alla borsa Il Piccolo Calino del brand. In mano teneva un paio di occhiali scuri, da vera diva. Registro diverso da Dior, con una mise super chic composta da abito frangiato grigio e blazer doppiopetto. Le pump in pizzo sono molto sensuali.

Le gambe nei pizzi

Per restare in tema di pizzi, è un altro l’outfit sfoggiato da Carla Bruni in questi giorni ad essersi fatto notare maggiormente. Alla sfilata Schiaparelli, evento clou dell’Haute Couture Week, la top si è accertata di avere tutti gli occhi addosso. L’abito nero arricciato sul ventre può sembrare un modello semplice a prima vista, in realtà nasconde un particolare audace. Le maniche infatti si trasformano in guanti neri, con tanto di unghie smaltate oro. L’interesse del direttore creativo Daniel Roseberry per le creazioni anatomiche si conferma immutato stagione dopo stagione. In mano Carla reggeva una mini bag con gli occhi-gioiello mentre ai piedi calzava delle pump con un buco della serratura centrale. Il dettaglio più malizioso è però nei collant traforati con applicazioni floreali. Un capo low cost (14 euro), firmato Kiabi, che si abbina perfettamente con il look total black costosissimo della Bruni, icona camaleontica che da sempre si diverte a stupire con la moda.

Il precedente

Questa passione per i collant insoliti, che fasciano le lunghe gambe con intricati motivi floreali, non è una novità per Carla Bruni. L’ex première dame aveva già sposato questo trend a fine 2024. A dicembre Carla ha accompagnato il marito, Nicolas Sarkozy, alla riapertura di Notre-Dame, la cattedrale di Parigi danneggiata da un incendio nel 2019. Circondata da personalità politiche e nobili di mezza Europa, la Bruni si era accertata di non passare inosservata. Forte della sua esperienza in veste di first lady e delle sue skill in fatto di moda, la top aveva indossato un composto cappotto grigio di Dior con cinturina in vita e dettaglio tridimensionale sul collo. L’outfit era già stato visto nel 2008, in occasione di una visita ufficiale nel Regno Unito. Al tempo, a Londra, aveva indossato dei discreti collant nude, a dicembre nella Ville Lumière ha invece preferito una frizzante proposta di Calzedonia (15,95 euro), per rendere più accattivante la mise classica. Nella gallery trovi tutte le ultime foto di Carla Bruni, splendida con ogni mise.

