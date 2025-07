Carmen Russo al mare con Maria… tra le tigri

Vacanze sull’Adriatico per Carmen Russo. La showgirl è stata paparazzata in spiaggia con la figlia Maria a Milano Marittima. Nella località molto amata dai vip, le due si godono qualche giorno di relax e complicità.

Partitella in bikini

Sono dolcissimi gli scatti di Carmen Russo e Maria Turchi in spiaggia. L’aria spensierata, la brezza che agita il mare, un pallone per tirare due calci e uno smartphone per immortalare la bambina. Evidentemente Maria, degna figlia dei due famosi ballerini, si destreggia bene con lo sport. Mamma Carmen, alla ricerca dello scatto perfetto, si gode la scena, cercando di ritrarre i tiri della figlia. Il video, postato sul suo profilo Instagram, ha fatto velocemente il pieno di like.

Il look da spiaggia di Carmen Russo

Delicate stelline sul costume di Maria Turchi: per lei un due pezzi giocoso e un cerchietto tra i capelli. Carmen Russo sceglie invece un look più audace: un bikini con le tigri District by Margherita Mazzei che ben comunica il mood grintoso del suo personaggio. La sua presenza scenica è confermata dalla sensualità raffinata che si concede anche in spiaggia. Occhiali da sole in testa e sandali di plastica ai piedi: sono i Mega Crush di Crocs, con un bel plateau che slancia la figura. Completa l’outfit da mare un elegante pareo annodato in vita e preziosi ciondoli d cui non si separa mai.

Dov’è Enzo Paolo Turchi?

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi formano una delle coppie più iconiche e longeve dello spettacolo italiano. Lei, ballerina, soubrette e attrice diventata celebre negli anni ’80 per le sue partecipazioni televisive. Lui, coreografo e ballerino con collaborazioni di alto livello, annovera tra i suoi successi persino il leggendario Tuca-Tuca di Raffella Carrà. Sposatisi nel 1987, hanno condiviso una carriera costellata di spettacoli televisivi, tournée e produzioni artistiche. Sono ancora amatissimi e seguitissimi sui social e in tv.

La loro longeva unione familiare è da sempre spunto di intrattenimento anche nei programmi televisivi: dov’era il ballerino mentre Carmen era al mare con Maria? Probabilmente sul bagnasciuga, a godersi un drink con gli amici del mare, da Massimo Boldi a Stefano Tacconi. Enzo Paolo è appena tornato da una vacanza a Durazzo, in Albania, dove ha promesso di portare anche moglie e figlia. Adesso sono tutti a Milano Marittima.

Maria, il fulcro della vita di Carmen ed Enzo Paolo

Maria Turchi è nata nel 2013, quando Carmen Russo aveva 53 anni ed Enzo Paolo Turchi 63. La nascita della bambina è stata seguitissima dai media, per via dell’età dei ballerini, che dopo anni di tentativi sono riusciti a diventare genitori, grazie alla fecondazione assistita.

La coppia ha sempre definito Maria “un dono di Dio” oltre che il loro successo più grande. A 12 anni è una ragazzina sportiva, brillante a scuola e soprattutto molto amata dai genitori. Guardala nella gallery con mamma Carmen Russo.

