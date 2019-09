Carolina Crescentini/Motta: dettagli di nozze

“Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… abbiamo fatto una cosa”, inizia così il post su Instagram dove Carolina Crescentini annuncia il matrimonio con Motta. Al Guadalupe Tuscany Resort, in Maremma, l’attrice ha sposato il cantautore, in una cerimonia che loro stessi hanno definito country punk.

Un evento in campagna, molto rilassato, ma tutt’altro che improvvisato. Niente infatti, dai tappeti vintage per la funzione all’aperto alla cascata di lucine intorno ai tavoli, è lasciato al caso. Una festa nella natura con gli amici e i parenti più stretti, che Carolina Crescentini e Motta sono riusciti a tenere segreta fino a cose fatte.

Studiati e riuscitissimi anche gli outfit. Da tempo legati a Gucci, i due non potevano che scegliere il brand anche per il giorno più importante. Perfettamente in linea con il mood delle nozze, Carolina Crescentini era una visione in un abito bohemien in seta e pizzo con coroncina floreale in testa. Bianco anche per Motta, che ha spezzato il completo solo con un paio di stivaletti neri. Per restare in tema scarpe, i sandali con applicazioni della sposa riportavano i nomi Carolina e Francesco con un cuore alato sul plantare. Un amore ben piantato a terra ma pronto a prendere il volo.

