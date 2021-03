Il Juste un Clou di Cartier è il chiodo fisso delle star

Nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2021 Arisa ha catturato l’attenzione, oltre che per la voce, anche per il collier che portava al collo. Il gioiello in oro giallo e diamanti, in vendita a 99mila euro, appartiene alla collezione Juste un Clou di Cartier. “Solo un chiodo”, tradotto in italiano. Nata negli anni Settanta a New York, la linea diventa il riflesso di un’epoca festosa e libera. Audace e moderno, il primo bracciale prodotto incarna la trasformazione dell’ordinario (un chiodo) in straordinario.

Da allora il Juste un Clou è parte integrante delle collezioni di gioielli di star e non. Declinato in bracciali, anelli, collane e orecchini, è un must anche delle vip italiane. Taylor Mega ama sfoggiare uno dei modelli più preziosi dei bracciali, in oro bianco e diamanti (50mila euro). Anche Wanda Nara opta per la stessa versione e lo indossa per fare ginnastica nella sua palestra casalinga a Parigi.

Tra le star predomina il bracciale più semplice, in oro giallo e senza brillanti. Melissa Satta preferisce la versione più sottile, da 3.250 euro, mentre Chiara Ferragni sceglie il modello classico, da 7.250 euro. Rosa Perrotta e Raffaella Fico abbinano al prezioso da polso anche l’anello con il chiodo. Oltre al Juste un Clou, Ilary Blasi porta al braccio anche due Love e l’orologio Panthére: Cartier sembra essere il suo brand di gioielli preferito.

La più chic è Monica Bellucci, che di Cartier è recentemente diventata anche testimonial. Negli scatti promozionali l’attrice italiana, vestita di pelle nera, fa parlare i preziosi, nello specifico il bracciale e gli orecchini Juste un Clou. Voglia di gioielli? Prendi ispirazione dalle star nella nostra gallery.

