Da Kate Middleton a Letizia di Spagna: le cartoline di Natale dei reali

Jeans e camicia per i principi del Galles, sfarzo per Carlo III, velluto per Charlene e la regina Letizia è in blu

Le festività entrano nel vivo, tra cene, aperitivi, concerti e scambio di doni. Se non si riesce a farsi gli auguri di persona, basta inviare una cartolina a tema. I reali del Vecchio Continente sono soliti condividere la loro foto di Natale… con il mondo intero. In questi giorni le royal family d’Europa pubblicano le Christmas Card: c’è chi opta per l’opulenza e chi va controcorrente.

Carlo e Camilla con l’ermellino

Che anno per la royal family britannica! A maggio Carlo è stato incoronato, in una cerimonia sontuosa (ma con meno fasti rispetto al passato) che ha incollato milioni di persone agli schermi. Al fianco del sovrano c’era l’amore di una vita, Camilla, che ora ricopre il ruolo di regina consorte. La foto nella loro cartolina di Natale per il 2023 è stata scattata nel Coronation Day. Carlo e Camilla posano nella sala del trono, in abiti elegantissimi, con le corone in testa. Camilla indossa l’abito di Bruce Oldfield, dal fortissimo significato simbolico mentre entrambi portano sulle spalle lunghi mantelli bordati di ermellino.

William e Kate in bianco e nero

E’ di tutt’altro registro la cartolina di Natale di William e Kate: il volto contemporaneo della monarchia britannica. Il principe e la principessa del Galles hanno fatto una scelta controcorrente, posando con i tre figli, George, Charlotte e Louis, in uno studio fotografico. Stesso look casual per i cinque (con qualche differenza… di prezzo), con camicia bianca e jeans scuri. Lo scatto in bianco e nero ricorda quelli da copertina delle star di Hollywood e, secondo molti, il principe William e Kate Middleton hanno ceduto a un altro difetto da vip: il fotoritocco. Nell’immagine patinata infatti sembra mancare un dito della mano del principe Louis: il presunto passo falso ha fatto discutere per giorni.

I reali di Spagna al giuramento

Non è solo re Carlo III ad aver avuto un anno ricco di momenti memorabili. In Spagna re Felipe e la regina Letizia hanno festeggiato il 18esimo compleanno di Leonor, che un giorno salirà al trono. Il 31 ottobre la principessa ha giurato sulla Costituzione, diventando ufficialmente l’erede al trono. Un giorno di festa che adesso è diventato anche… la cartolina di Natale. I sovrani e le due figlie posano abbracciati e sorridenti. Blu per Letizia, tailleur bianco per Leonor (con pantaloni, l’omaggio è dolcissimo) e mix dei due colori per l’infanta Sofia. Uno scatto felice di un importante momento storico.

I reali di Monaco in pendant

E la Christmas Card di Charlene e Alberto di Monaco? E’ stata appena diffusa sul profilo ufficiale dei reali di Monaco. Come negli anni passati, al Principato hanno scelto un’immagine molto chic che ritrae Alberto e Charlene con i gemelli Jacques e Gabriella. La famiglia posa a Palazzo, davanti ad un albero di Natale iper addobbato. Mamma Charlene, fashionista di lunga data, non lascia nulla al caso, selezionando outfit firmati e dal forte impatto visivo: si nota lo stesso tessuto sul suo abito e su quello della principessina, mentre gli uomini indossano il papillon, nei tipici colori natalizi.

Guardate nella gallery le foto di tutti i reali europei, ci sono anche quelli del Belgio.

