Da Charlene a Kate: il look dei regnanti nelle cartoline di Natale

Non è Natale senza… le cartoline digitali delle famiglie reali europee. Puntuali come ogni anno, le royal family del Vecchio Continente condividono gli auguri per delle feste serene. La loro Christmas card sono varie: c’è chi si mette appositamente in posa e chi preferisce riproporre scatti realizzati nel corso dell’anno. Ecco quelle per il 2024.

Gli apripista

I primi royal a fare gli auguri di Natale in questo 2024 sono stati Charlene e Alberto di Monaco. Nei primi giorni di dicembre i due hanno diffuso la loro cartolina per le feste. L’immagine è stata presumibilmente scattata nel Principato ma ricorda un’ambientazione di montagna. Il camino in pietra, le decorazioni shabby-chic con rami di pino e pigne, la morbida coperta bianca in pelo su cui siedono, l’albero con le palline dai colori delicati: Alberto, Charlene e i figli Jacques e Gabriella sembrano in uno chalet. Anche i look, caldi e casual, sono a tema. Maglione lavorato per tutti, con mamma Charlene in una lussuosa proposta in cashmere Ralph Lauren da quasi 3mila euro. A spiccare sono però le ballerine Dior della principessa Gabriella: super chic!

Harry e Meghan tra lavoro e famiglia

Sei foto in tutto su uno sfondo verde scuro: un collage dei momenti più significativi dell’anno che sta per finire. Gli auguri, scritti in bianco, sono firmati Prince Harry & Meghan, the Duke & Duchess of Sussex, a riprova di come i due, benché lontanissimi (non solo geograficamente) da Buckingham Palace non vogliano comunque rinunciare ai titoli nobiliari. Tra le foto degli impegni benefici in giro per il mondo e quelle con i momenti di tenerezza a due, spicca lo scatto di famiglia. Il principe Harry e Meghan Markle, circondati dai loro cani, allargano le braccia per accogliere i figli, Archie e Lilibet. I bimbi sono rigorosamente di spalle, i volti non vengono mostrati per proteggere la loro privacy, mentre l’ambientazione sembra essere la sontuosa villa dei duchi a Montecito, in California.

Kate Middleton torna a sorridere

C’era grande attesa per la cartolina di Natale di Kate Middleton e del principe William. Il 2024 è stato un anno molto difficile per i principi del Galles. Nei primi mesi dell’anno infatti, la Middleton è stata sottoposta a chemioterapia per curare il cancro. Lontano a lungo dalla scena pubblica, ha ripreso di recente con gli appuntamenti ufficiali. “Wishing you a very Happy Christmas and New Year” si legge sulla loro card. L’immagine scelta ricorda un momento felice: è infatti stata presa dal video di settembre in cui Kate annunciava di aver terminato le cure. Abbracciati ai tre figli, George, Charlotte e Louis, i Wales sorridono, nei loro look estivi. Kate è splendida in un abito bianco con grafiche di Veronica Beard.

Regine in blu

L’Europa è piena di case reali e così ecco che le cartoline di Natale si moltiplicano. Dopo il tour di tre giorni in Italia, Felipe e Letizia di Spagna sono tornati a Madrid. Da lì hanno hanno condiviso il loro bigliettino di auguri. Una frase in doppia lingua, spagnolo e inglese, con cui i sovrani auspicano a tutti di poter affrontare il nuovo anno con audacia. La coppia appare con le figlie, Leonor e Sofia, in una sala ricoperta di arazzi: spicca l’abito azzurro a canottiera della Reina. Sfoggiano i colori del mare altre due Regine. Carlo III e Camilla sorridono felici nel giardino di Buckingham Palace: lo scatto risale ad aprile. Il motivo sul busto nel vestito royal blue della Regina cattura lo sguardo. Blu anche per Mathilde del Belgio, in posa a palazzo reale insieme al marito Filippo e ai quattro figli. I due si tengono la mano, a confermare la solidità dell’unione.

