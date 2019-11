Striscia la Notizia mette in dubbio le forme della conduttrice. Lei fa un video per smentire.

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Per tutte le tasche 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Caterina Balivo si è avvalsa di qualche aiuto da parte della chirurgia estetica? E’ il dubbio insinuato dalla trasmissione satirica “Striscia la notizia“. Nella consueta rubrica “fatti e rifatti” Ezio Greggio mette in dubbio la veridicità delle grazie di Caterina Balivo. A essere messi in discussione sono il naso e il seno.

Ma anzichè farsi una risata la conduttrice ha preso il suo cellulare e preparato una risposta piccata inviata attraverso i social network. Caterina Balivo prima di andare in onda fa un catwalk nei corridoi dello studio tv e poi fissa la telecamera: “Non sono rifatta, non sono rifatta”. Non cita nè Striscia nè Greggio ma è chiaro il riferimento alla trasmissione di Canale 5.

Per avvalorare la sua risposta pensa anche di farsi una strizzatina di seno. Questo a dimostrazione che è tutto merito di madre natura. Ma la replica a Striscia non è rimasta solo nel cloud dei social network. Anche durante la diretta c’è stato un imbarazzante riferimento alle forme di Caterina Balivo.

Giobbe Covatta: “Ho toccato il seno di Caterina Balivo”

“Ero nel camerino di Caterina, mi ha chiesto di toccarle…”. L’imbarazzante affermazione l’ha fatta Giobbe Covatta. Il comico tarantino, intervistato da Caterina Balivo ha approfittato del momento per fare una battutina. “Ieri a Striscia la Notizia hanno detto che Caterina ha il naso e le zizze rifatte. Oggi quando sono entrato nel suo camerino, Caterina mi ha detto ‘tocca’ ed effettivamente non sono rifatte”. Ma Caterina, non si è fatta cogliere di sorpresa e tra le risate generali ha replicato: “Non è vero, ho detto solo ‘Tocca il naso'”.

Un siparietto che è piaciuto molto ai followers di Caterina Balivo sempre attenti per ciò che riguarda la propria beniamina. Lei ci tiene molto al proprio look, non solo fisico. E infatti, per dimostrare le sue forme veraci ha scelto un vestito nero Paroh abbinato a scarpe col tacco Casadei. Sarà servita la risposta di Caterina a Striscia? O ci sarà una controreplica? Non resta che attendere.

Related Posts