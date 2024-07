Cecilia Rodriguez, allenamento in topless sotto lo sguardo del marito

E’ passata una settimana dal sì di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, che partiranno per la luna di miele solo a ottobre, si sono comunque regalati una fuga di coppia. Cecilia e Ignazio stanno trascorrendo qualche giorno in una splendida villa in Sardegna, insieme ai due cagnolini. Sui social condividono la loro quotidianità con i follower. Non mancano momenti divertenti, come lo scherzo architettato dalla Rodriguez in cucina: Ignazio si è spaventato così tanto da farla cadere a terra. Trovano spazio anche le note piccanti.

Gli squat di Cecilia

I primi giorni da sposati trascorrono all’insegna della lentezza per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due in Sardegna si godono la tranquillità della loro villa in affitto. Le giornate a bordo piscina, gli aperitivi al tramonto sul mare (l’influencer è splendida in un abito azzurro di pizzo di Rotate), lei che a letto mostra la mano con la fede luccicante e l’anello di fidanzamento. Tra tanto relax trova spazio anche un po’ di allenamento. Ex ciclista, Ignazio Moser è un grande appassionato di fitness. Il suo fisico scultoreo è frutto di ore di allenamento. Secondo quanto raccontato proprio da Ignazio, Cecilia non è invece molto sportiva. In vacanza però ecco che la Rodriguez decide di fare qualche squat, sotto l’occhio vigile del marito. La fatica è evidente sul volto della modella ma lo sguardo cade altrove.

L’allenamento è hot

L’avevamo lasciata su un campo da tennis con la racchetta in mano e un outfit sporty-chic firmato Adidas, la ritroviamo… in topless. Cecilia Rodriguez ha deciso di fare ginnastica con un look insolito, composto solo dagli slip di un bikini verde Me-Fui e da un cappellino portato al contrario. Con un pesante manubrio in mano, Cecilia va su e giù a ripetizione: questo allenamento è più bollente che mai. Il grosso peso serve anche a coprire il seno della Rodriguez, provocante in topless. Ignazio gira il video, prendendola anche in giro. Non sono queste le uniche immagini di nudità nella fuga d’amore dei neosposi. L’influencer si è anche scattata un selfie allo specchio, dove cela il décolleté con due stelline gialle, poco dopo ha invece postato una foto del marito nudo a bordo piscina, con le natiche coperte anche in questo caso da un emoji.

I ricordi del sì

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno dunque assaporando appieno le dinamiche da marito e moglie. Il loro è stato uno dei matrimoni più attesi della stagione. Andato in scena il 30 giugno in una tenuta in Toscana, continua a far parlare (anche per la presenza di Giulia De Lellis con Tony Effe). La sposa era splendida negli abiti Atelier Emè dal taglio lineare e pulito. Nelle scorse ore Cecilia ha mostrato ai fan le calzature indossate per il grande giorno, tutte firmate Casadei. Per la cerimonia ha optato per le classiche Blade, in raso bianco. Sul retro, oltre alla data del sì e alle iniziali dei due, è stata incisa anche la stessa frase ricamata sul velo nuziale, una strofa della canzone Iris di Biagio Antonacci: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”. Quella vita, piena di allegria e spensieratezza, i due la stanno vivendo pienamente: guardali nella gallery.

