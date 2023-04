Cecilia Rodriguez a Coachella con la valigia piena ma con le scarpe… attira le critiche

Viaggio all’insegna del divertimento per Cecilia Rodriguez. L’influencer è partita alla volta della California per partecipare all’attesissimo Coachella. Il festival musicale, che si svolge ogni anno a Indio, richiama giovani da ogni parte del mondo. Moltissimi si riversano sottopalco per ballare al suono delle proprie canzoni preferite, altri scelgono di raggiunge gli Stati Uniti… per mettersi in mostra: all’evento infatti gli outfit sono protagonisti. In quanto a look, la Rodriguez non è stata a guardare.

Vacanza d’amore

E’ un viaggio in compagnia quello che sta vivendo Cecilia Rodriguez oltreoceano. L’argentina è infatti accompagnata dal fratello, Jeremias Rodriguez e dalla fidanzata di lui, Deborah Togni (guarda nella gallery la foto intima insieme in bagno). Soprattutto però con lei nel deserto californiano c’è Ignazio Moser. Dopo la proposta di nozze, arrivata a novembre 2022, a febbraio hanno iniziato a circolare voci di crisi, si parlava di una rottura definitiva. Se abbiano litigato o meno non si sa, quel che è certo è che adesso i due sono più innamorati che mai. Tra le luci magiche di Coachella, Cecilia e Ignazio non si risparmiano in quanto a effusioni. Lui la prende in braccio, cingendole il lato b, lei lo bacia con trasporto: qui c’è un sacco di amore, in barba al gossip.

I look “di famiglia”

Come detto, a Coachella si va per farsi guardare e Cecilia Rodriguez si è adattata al mood. A Indio la modella ha sfoggiato quasi esclusivamente i brand di famiglia. Imprenditrice nel mondo del fashion, Cecilia è la miglior testimonial per le sue collezioni. Il bikini effetto camoscio di Me-Fui (89 euro) è perfetto per l’occasione. A bordo piscina a Palm Springs la Rodriguez è una sirena. Tra sabbia e cactus, l’argentina è perfetta con un outfit country composto da texani Sonora Boots (825 euro), cappello di pelle e borsa tutta frange di Radica Studio (650 euro). Altro giorno, altro look: a un concerto serale l’influencer ha optato per un abito a fiori del nuovo brand della sorella Belen Rodriguez. Il vestito Mar De Margaritas (225 euro) fascia sensualmente le sue forme perfette.

Colorata a Los Angeles

Prima di spostarsi nel deserto per l’evento canoro, Cecilia Rodriguez aveva però trascorso qualche giorno a Los Angeles. Qui aveva sfoggiato i completi di Hinnominate, altra linea di famiglia, creata insieme al fratello, Jeremias Rodriguez, e alla sorella, Belen Rodriguez. I colori non mancano nei look per la Città degli Angeli. In spiaggia Cecilia ha optato per shorts e top in spugna. Un completo verde lime, composto da gonna a pieghe e da blazer, è stato invece scelto per… saltare sul letto.

La polemica

Per annunciare il countdown a Coachella Cecilia Rodriguez ha deciso di pubblicare una serie di scatti dove, in piedi con un paio di sneakers Autry (220 euro), si diverte saltando sul piumone immacolato dell’albergo. Un gesto, il suo, che ha scatenato l’indignazione social. Sono molti i commenti negativi. Con le scarpe sul letto anche no, uno per l’igiene, due per rispetto per chi fa le pulizie – Questa foto è la rappresentazione perfetta della gente con cui mi imbatto ogni giorno in hotel… i soldi non vi fanno signori – Ti senti simpatica? Non lo sei proprio – Lavoro in hotel e questa foto è l’espressione più pura della maleducazione, hanno scritto i follower arrabbiati. Trovi nella gallery le immagini incriminate… e tutti i look americani della Rodriguez.

