Per Cecilia Rodriguez è un momento davvero magico. Non è più solo “la sorella di Belen Rodriguez” e non è soltanto “la fidanzata di Ignazio Moser”. Attivissima sui social, dove 4,4 milioni di follower la adorano, è sempre più presente agli eventi mondani che contano. Che sia un red carpet o un appuntamento esclusivo, non c’è party che sembra poter fare a meno della sua presenza. E lei non delude mai, presentandosi sempre bellissima e solare, ma soprattutto impeccabile nelle scelte di stile.

Sempre con Ignazio Moser accanto

Sulla bellezza di Cecilia Rodriguez non si discute, ma ciò che la rende davvero speciale è il sorriso che sfoggia ogni volta che accanto a lei c’è Ignazio Moser. Stanno insieme da tre anni, festeggiati da poco con un romantico viaggio ad Amsterdam. Stanno mettendo su casa insieme e coinvolgono i follower nelle scelte per rendere più confortevole il loro nido. Sui social sono affiatati, ai party sono complici, sui red carpet si regalano baci e sguardi d’amore: dettagli che li rendono una delle coppie più amate dello showbiz.

Sensualità alle stelle agli MTV Europe Music Awards

Sul red carpet degli MTV Europe Music Awards, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano insieme, lui elegantissimo e lei bella come una dea. Se i Maneskin hanno raccolto premi e fatto faville con la loro performance, Chechu ha saputo accaparrarsi la sua dose di flash anche grazie a una mise mozzafiato. Il completo top e gonna Rat&Boa lasciava scoperte, più che coprire, le sue curve sinuose. I dettagli non erano lasciati al caso, dai sandali con il tacco vertiginoso al particolare gioiello che le adornava la mano. Anche i baci calienti con Nacho non sono passati inosservati…

Cecilia Rodriguez protagonista al lancio di TheCal

Da Budapest a Milano il passo è breve, e Cecilia Rodriguez è sempre pronta a lasciare a bocca aperta. Fil rouge delle sue varie apparizioni pubbliche, outfit straordinari e una sensualità senza pari. Per l’evento di lancio per il calendario Pirelli, TheCal per gli amici, ha scelto un abitino nero cortissimo, reso malizioso dalle frange luccicanti sull’orlo. Ma il pezzo forte erano gli stivali: un modello over the knee in pelle argentata Giuseppe Zanotti. Giusto per non lasciare dubbi su chi era la vera star fashion della serata.

Ma non sono stati i soli eventi ai quali Cecilia Rodriguez ha partecipato di recente, facendo sempre centro con i suoi outfit perfetti. Guardali tutti nella gallery…

