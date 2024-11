Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in viaggio di nozze: che hanno messo in valigia?

Dopo le nozze romantiche in Toscana e un’estate da teneri piccioncini in una villa in Sardegna, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono partiti per il viaggio di nozze. Hanno scelto il Perù come prima tappa, proseguendo poi con un breve stop a Miami prima di raggiungere un’isola dei Caraibi. La coppia di ex gieffini ha coinvolto i follower nell’avventura, mostrando le foto dei paesaggi mozzafiato ma anche alcuni dei loro attimi di tenerezza. Non passano inosservati i look della coppia, perfetti per godersi le escursioni in tutta comodità ma senza rinunciare allo stile.

Innamorati all’avventura

Da quando sono marito e moglie, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano ancora più affiatati e innamorati. Il viaggio di nozze è a dir poco entusiasmante per loro e dal Perù sono arrivate immagini mozzafiato. “Un sogno realizzato”, l’ha definito l’influencer postando le foto che li ritraggono abbracciati e mentre si scambiano teneri baci. I momenti che hanno condiviso con i follower sono davvero tanti, così come i ricordi che sicuramente porteranno sempre con sé. Mano nella mano hanno scalato il Wayna Picchu ed esplorato la Valle Sacra degli Incas, hanno visitato Cuzco e i musei di Lima, gli occhi pieni di meraviglia e soprattutto d’amore l’uno per l’altra.

In Perù in tuta e abiti tipici

Preparando la valigia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno puntato tutto sulla comodità, ma senza rinunciare a una certa coolness. Le protagoniste degli outfit sfoggiati in Perù sono le tute: Cecilia ne ha portate in valigia diverse Hinnominate, scegliendole in vari colori. Ignazio non ha disdegnato qualche capo del brand che sua moglie ha fondato insieme al fratello Jeremias e alla sorella Belen, ma nella maggior parte dei casi ha scelto Under Armour (marchio di cui è ambassador) per i suoi look. Nel bagaglio per il viaggio di nozze, composto quasi esclusivamente da capi basic, non sono mancati jeans, blazer e indumenti per il fitness. Ai piedi rigorosamente comode sneakers di diversi marchi, perfette per le lunghe camminate alla scoperta degli angoli più magici, in testa cappellini da baseball. La coppia si è anche fatta contagiare dal fascino dell’abbigliamento tradizionale peruviano, con l’influencer che ha sfoggiato uno poncho coloratissimo abbinato al cappello da cowboy, mentre suo marito ha indossato un cardigan in lana con l’inconfondibile lavorazione tipica della zona.

Tappa sexy a Miami

Dopo essersi goduti l’atmosfera del Perù, la coppia di sposini ha proseguito il viaggio di nozze con una breve tappa a Miami. Cambio di scenario e di clima, anche i look si adeguano di conseguenza. Cecilia Rodriguez ha puntato tutto sugli hot-pants in denim che enfatizzano le gambe lunghe e il lato-B perfetto. Ne ha indossato un modello decisamente ridotto e provocante per la serata, abbinandolo a una camicia viola con motivo paisley The Attico e sandali Amina Muaddi. Di giorno meglio optare per la comodità: sempre pantaloncini di jeans e camicia (bianca stavolta) ma ai piedi confortevoli ciabatte Chanel. Ignazio Moser è pazzo di lei, e la stringe in abbracci appassionati.

Relax ai Caraibi

C’è poco tempo per godersi il sole della Florida: solo quanto basta per sfoggiare un paio di look ed è già l’ora di volare ad Anguilla, nei Caraibi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono con i fan gli scorci del mare incredibilmente azzurro, dal lussuoso resort meta della nuova tappa del viaggio di nozze. L’influencer tira fuori dalla valigia gli abitini leggeri e sensuali, e per il primo brindisi sotto il cielo stellato sceglie uno slip-dress Zara in satin tie-dye. Poi in spiaggia via di bikini e prendisole Me Fui. “La piccola finestra dell’amore” scrive mentre si fa un selfie allo specchio. E i follower mandano cuori sbirciando nella loro “finestra” social. Guarda nella gallery tutti gli outfit di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in viaggio di nozze.

