Cecilia Rodriguez conferma il nome della sua bambina… con una collana

In Puglia per un evento Me Fui, l'argentina mostra il pancione e il suo accessorio preferito

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento unico e indimenticabile: la dolce attesa della sua prima figlia, frutto dell’amore con Ignazio Moser. Tra la preparazione del corredino, le visite mediche e gli impegni vari, le sue giornate sono pienissime. L’influencer ha comunque trovato il modo di organizzare un evento speciale in Puglia per il suo brand di moda, Me Fui. Un’occasione di festa che ha condiviso con le amiche, tra cui un’altra futura mamma, Giulia De Lellis.

La gioia dell’attesa

Dopo otto anni di relazione, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati nel giugno 2024. Un matrimonio da favola, tra le colline toscane, ampiamente documentato a mezzo social. La coppia non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia fin da subito, rivelando anche momenti difficili del percorso per raggiungere questo sogno. Le sfide nel concepire un figlio non sono mancate, come raccontato dai diretti interessati nel corso di diverse interviste. La notizia della gravidanza, svelata sui social l’11 maggio, ha di conseguenza rappresentato una gioia immensa, tanto per Cecilia e Ignazio, quanto per la famiglia, gli amici e i fan. L’annuncio è arrivato nel giorno della Festa della Mamma, con queste dolci parole: “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”.

In Puglia con Me Fui

Cecilia Rodriguez sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita: questo si traduce anche in energia vitale per il suo lavoro. Nelle scorse ore, l’imprenditrice ha organizzato un evento speciale dedicato a Me Fui, brand di moda che ha lanciato insieme alla sorella, Belen Rodriguez. Cecilia ha invitato amiche e colleghe in una suggestiva masseria pugliese, per lasciare la nuova collezione del marchio e – perché no – per celebrare la gravidanza. La Rodriguez ha condiviso momenti delle sue giornate, tra il relax sotto il sole e la preparazione delle orecchiette, un classico della tradizione culinaria di questa regione. Non mancano i contenuti serali, che spaziano dalle cene gustose ai balli tipici.

Cecilia conferma il nome

Per trascorrere qualche giorno all’insegna di caldo e sole, Cecilia Rodriguez ha preparato una valigia di outfit che ruotano intorno al nero. “Diamo inizio a questa experience in Puglia, insieme a queste donne meravigliose” ha scritto lei su Instagram, postando una serie di scatti riassuntivi della sua giornata. Per addentare una gustosa pizza, l’argentina indossa pareo e camicia Me Fui, che sottolineano il dolce pancione in crescita. Pronta per qualche ora a bordo piscina, Cecilia mostra le forme materne nel bikini in maglina con dettagli metallici. Per la sera, ecco un long dress con spalline sottili e bottoncini sul busto. Cambiano i look ma non cambia la collana personalizzata che la Rodriguez porta al collo, firmata Rue des Mille. Lei la mostra con orgoglio ai follower, confermando che la sua piccolina si chiamerà Clara Isabel.

Mamme in attesa

Tra le tante amiche, in Puglia con Cecilia Rodriguez c’era anche Giulia De Lellis. Così come l’argentina, l’infuencer è in attesa di un bebè dal compagno Tony Effe. Entrambe aspettano una bambina e hanno sfruttato questi giorni insieme per scambiarsi chiacchiere e consigli. La De Lellis ha mostrato con gioia la stessa collanina Rue des Mille: la sua riporta il nome che ha scelto per la figlia, Priscilla. Se per questo viaggio la Rodriguez ha preferito outfit neri, Giulia si è dedicata al colore. Top e gonna a righe multicolor Me Fui sono allegri per una passeggiata mentre per cena ecco un frizzante minidress floreale con dettagli cut-out: il focus è ovviamente sul pancione. Il dettaglio più dolce sono però i preziosi che sia lei che Cecilia sfoggiano al collo, in onore delle loro piccoline: guardale nella gallery.

Related Posts