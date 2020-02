MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Si sono conosciuti due anni fa sotto le telecamere sempre accese del “Grande Fratello Vip” e da allora non si sono mai lasciati. I fan di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno letteralmente visto nascere il loro amore sotto i propri occhi. Una semplice attrazione (lei ancora era legata a Francesco Monte) che piano piano è cresciuta fino a diventare un sentimento fortissimo. Dai reality ai social il passo è breve. Infatti la coppia mette in scena ogni giorno su Instagram la propria quotidianità fatta di momenti romantici, scherzi divertenti e passione incontenibile. Uniti nella vita e, da qualche tempo, anche nel lavoro: i due sono reduci dal programma tv “Ex on the Beach“, che li ha messi alla prova come conduttori.

Come fanno a tenere sempre accesa la fiamma? Cecilia Rodriguez l’ha raccontato qualche tempo fa in un’intervista al “Settimanale Nuovo”: “Il nostro segreto è fare tanto l’amore”, ha confessato tra il serio e il faceto. E infatti tra lei e Ignazio Moser il feeling è palpabile. Sarà anche per questo che i loro follwer li amano alla follia e sono in molti a sperare di vederli presto andare insieme all’altare. La prima a desiderarlo è proprio Chechu, che in più di un’occasione ha raccontato di voler mettere su famiglia. Il suo sogno è quello di una grande festa con tantissima gente che si diverte. In attesa che lui si decida a farle la fatidica proposta, lei si porta avanti con l’abito da sposa.

Insieme a Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha partecipato a un evento organizzato a Sanremo da Atelier Emé per presentare la collezione Party Primavera/Estate 2020. La showgirl ha indossato un elegante longdress monospalla in jersey con prezioso effetto lamè e morbido drappeggio asimmetrico che valorizza la silhouette. Neanche a dirlo, la sua attenzione è stata fatalmente attirata dagli abiti bianchi, che ha guardato con curiosità. Si è perfino esercitata con il lancio del bouquet, per non farsi trovare impreparata al momento opportuno. Ormai mancano solo l’anello e la proposta ufficiale… hai capito, Ignazio?

