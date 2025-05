Cecilia Rodriguez, shopping in centro con tacchi e pancione 

Cecilia Rodriguez sta vivendo uno dei periodi più emozionanti della sua vita. In dolce attesa del primo figlio con Ignazio Moser, l’influencer argentina è raggiante e piena di energia. Sarà una bambina e si chiamerà Clara Isabel: l’argentina coronerà il sogno di diventare mamma. Tra shooting, impegni lavorativi e preparativi per il bebè, Cecilia ha trovato un momento per sé, concedendosi una passeggiata rilassante nel cuore di Milano. Un’occasione per respirare l’atmosfera della città e sfoggiare un look cattura-sguardi.

Per le vie del centro

Sotto il sole di primavera, Cecilia Rodriguez è stata fotografata mentre passeggiava tra le eleganti vie del quadrilatero della moda di Milano. In via della Spiga, tra boutique di lusso e turisti incuriositi, Cecilia si è mossa con disinvoltura e un sorriso smagliante. Allegra e radiosa, ha risposto al telefono mentre stringeva nella mano un sacchetto verde acqua del marchio svedese di cosmetici Sweed, segno che lo shopping beauty per lei non manca mai. Quali prodotti di bellezza si sarà regalata? I paparazzi l’hanno seguita con discrezione e lei, come sempre, ha saputo regalare scatti pieni di charme, senza rinunciare a smorfie simpatiche e sorrisi.

Con i tacchi

Per la sua passeggiata milanese, Cecilia Rodriguez ha scelto un outfit elegante, dal sicuro effetto visivo. L’influencer ha indossato un abito bianco a righe nere verticali firmato Fracomina. In maglia a maniche lunghe e con la gonna svasata, si distingue per il motivo a cintura sul busto: un dettaglio che valorizza le forme e abbraccia dolcemente il pancione in crescita. Mix perfetto tra comodità e stile, è un vestito premaman da copiare. A completare il look una borsa nera in vernice di Benedetta Bruzziches, accessorio di classe che dona un tocco di luce all’ensemble. Ai piedi, delle pumps nere con tacco altissimo: perché anche in gravidanza si può essere sensuali e femminili.

Lo stile premaman di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha mostrato, sin dall’inizio della sua gravidanza, uno stile premaman fresco e accattivante. Un momento tanto speciale merita di essere valorizzato al meglio: via libera dunque agli abiti che sottolineano il ventre materno, come il minidess beige di Me Fui indossato nei giorni scorsi in Puglia. Lì Cecilia ha sfoggiato anche bikini mozzafiato, sempre del suo brand di abbigliamento: il due pezzi nero è un classico intramontabile mentre il modello giallo a fiori colorati fa venire voglia d’estate. Il pancione, lontano dall’essere nascosto, è diventato dunque il vero protagonista dei suoi outfit, simbolo di una maternità vissuta con gioia e naturalezza. Con un guardaroba che alterna capi comodi e glamour, la Rodriguez continua a ispirare le future mamme con mise ricercate e sempre al passo con le tendenze: guardala nella gallery.

