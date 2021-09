Cecilia Rodriguez, shopping (con semi topless) a Milano

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Pomeriggio di relax per Cecilia Rodriguez, che si è concessa un po’ di shopping in compagnia. La modella argentina è stata pizzicata dai paparazzi intenta a provarsi dei sandali da Casadei, in centro a Milano. Le scarpe scelte dalla sorella di Belen non passano inosservate. Il modello Flora, in pelle effetto coccodrillo rosso, ha infatti un alto plateau e un tacco vertiginoso di 14 centimetri.

Outfit comodo ma super sexy

Cecilia Rodriguez è arrivata nel negozio del noto brand di calzature con un look comodo ma super sexy, che ha quasi scatenato un incidente hot. Camperos alla caviglia neri, jeans morbidi e soprattutto un crop top rivelatore. Tenuto insieme da un laccio sulla pancia, la micro-maglia color verde salvia era così corta che ha svelato un underboob bollente.

Consapevole di essere parecchio sensuale, Cecilia Rodriguez non ha perso occasione per immortalare il look allo specchio, regalando ai follower un semi topless mozzafiato. Qualche ora dopo, la modella ha rincarato la dose, pubblicando uno scatto social dove posa con addosso solo uno slip nero. “Top player la Chechu”, ha commentato il fidanzato Ignazio Moser.

Serata piccante con Moser?

Il pomeriggio meneghino di Cecilia Rodriguez pare però non essere stato solo di piacere. Con l’hashtag #fitting, ben riportato su diversi immagini, l’influencer ci ha fatto sapere di essere impegnata nella scelta dei look per un evento di lavoro. I più romantici speravano in una serata piccante con Ignazio Moser ma si sono dovuti presto ricredere.

Cecilia Rodriguez infatti ha indossato i tacchi infuocati per alcuni happening della Milano Fashion Week, tra cui la presentazione della nuova collezione Casadei. Jeans a campana e una camicia morbida (entrambi Icon Denim) completavano il suo outfit. Come caption la Rodriguez ha utilizzato solo tre fiamme. Un look caliente. Come lei.

