Lingerie al vento e dettagli hot: le star ai CFDA Fashion Awards

A maggio c’è il Met Gala, con il red carpet più strepitoso del mondo. A novembre però ci sono i CFDA Fashion Awards e anche qui le star non scherzano in quanto a look. Considerati gli Oscar della moda, i premi annuali vedono riunirsi a New York i personaggi più influenti di questo mondo. Sono tantissime le vip accorse per l’edizione 2022. La parola d’ordine sul red carpet? Sedurre.

Le Kardashian

Partiamo dal clan Kardashian, presente quasi al gran completo. Mancava solo Kourtney Kardashian sul tappeto rosso, le altre quattro sorelle c’erano tutte. Kim Kardashian ha scelto ancora una volta (ultimamente è consuetudine per lei) Dolce&Gabbana, presentandosi con un abito traslucido in PVC della collezione Ciao Kim, che lei stessa ha contribuito a creare. La più sexy é Khloe Kardashian con un vestito color bronzo di LaQuan Smith, che lasciava quasi completamente scoperto un seno, grazie a un lungo taglio obliquo sul ventre. Punta sul vintage Kylie Jenner, con un modello dal corpetto plissettato e dalla gonna in velluto realizzato negli anni Novanta da Thierry Mugler. Candida malizia per Kendall Jenner, spettacolare in un modello bianco dal profondo scollo a V di Khaite.

Slip e reggiseni

Se le Kardashian sanno sempre stupire, anche altre star hanno dato il loro contributo bollente ai CFDA Fashion Awards. Ormai ufficialmente parte del fashion system (grazie alla relazione, finita da tempo, con Kanye West), Julia Fox sa catturare l’attenzione come pochi. L’attrice ha sfilato sul red carpet con una vestito nero di Valerievi che, grazie a una grande apertura su busto e fianchi, mostrava il bikini nero indossato sotto. D’impatto anche i capelli, colorati d’argento sulle radici. Mix di eleganza e provocazione per Vanessa Hudgens, in Vera Wang. Per lei una lunga gonna con strascico, abbinata a un trench bianco e trasparente, lasciato aperto e fatto scivolare sulle spalle, per mostrare il reggiseno in pizzo.

Fiori e malizia

Ai CFDA Fashion Awards non sono mancate le note di colore. Gigi Hadid ha mostrato gli addominali con un outfit sportivo firmato Thom Browne. I calzoni a righe dalla vita bassissima mostravano la pancia ma l’attenzione si è concentrata anche sull’accattivante rossetto viola. L’attrice Christina Ricci ha invece sedotto con un abito di Rodarte, con un oblò sul ventre. Tessuto a fiori e abbellimenti in pizzo per questo vestito dall’effetto garantito. Scopri nella gallery tutte le star sul red carpet.

Related Posts