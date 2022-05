La monegasca in prima fila per lo show in scena nel Principato è splendida nell'outfit di jeans

La sfilata di Chanel è una questione di famiglia per le reali di Monaco. Se poi lo show si svolge nel Principato è d’obbligo esserci. Il 5 maggio sulla spiaggia dell’hotel Monte Carlo Beach è andato in scena il défilé per la collezione Cruise 2022-2023. Una data non casuale, nello stesso giorno del 1921 infatti Gabrielle Chanel lanciava l’iconico profumo Chanel N°5, una fragranza che è passata alla storia. Sono tante le monegasche accorse per l’evento, capitanate ovviamente da Charlotte Casiraghi.

Dal marito alla suocera

A gennaio una strepitosa Charlotte Cariraghi, musa e volto della maison, aveva fatto il suo ingresso trionfale a cavallo sulla passerella della collezione Haute Couture primavera-estate 2022 di Chanel. Seduto nel parterre con gli occhi a cuore c’era il marito, il produttore cinematografico Dimitri Rassam (RIVEDI QUI le immagini). Questa volta la reale non ha sfilato ma ha fatto l’ospite d’onore. Al suo fianco c’erano due delle donne più importanti della sua vita, la mamma Carolina di Monaco e la suocera Carole Bouquet.

Intesa reale alla sfilata

Confidenze e sorrisi: il feeling tra le tre è apparsa fortissimo. Non sono mancate le chiacchiere tra le consuocere e un abbraccio sincero tra Charlotte Casiraghi e Carole Bouquet. I fotografi hanno scattato all’impazzata. Charlotte e Carolina non erano le uniche royal presenti. Anche Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi, e Pauline Ducruet, figlia di Stephanie di Monaco, hanno presenziato allo show-evento.

Total denim per Charlotte

Il look più chiacchierato è stato ovviamente quello di Charlotte Casiraghi. L’amazzone ha optato per un outfit da giorno, casual-chic con una nota country. Il total denim è una delle tendenze 2022 e lei ne ha proposta una versione impeccabile. I jeans indaco effetto matelassé erano abbinati a una giacchino con la stessa trama. Motivo identico per la borsa, una mini vanity-case con l’inconfondibile catena. Gioielli in oro giallo, décolleté in vernice nera, rossetto ciliegia abbinato alle unghie e capelli sciolti al naturale completavano la mise di Charlotte.

I look delle donne di famiglia

Hanno voglia di primavera Carolina di Monaco e Carole Bouquet, signore elegantissime tra sangallo e bianco. Mood romantico per Pauline Ducruet, che si è presentata con una borsa rosa a forma di cuore e jeans a zampa con stampati dei dolci cervi. Approccio classico, con una inconfondibile giacca Chanel in tartan sui toni del rosso per Tatiana Santo Domingo. Sbircia Charlotte Casiraghi e le altre monegasche nella gallery.

