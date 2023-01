Charlotte Casiraghi incinta? Alla prima uscita il cappotto copre tutto

Una settimana fa la notizia della nuova gravidanza di Charlotte Casiraghi aveva fatto in un attimo il giro del mondo, come sempre accade in queste occasioni. Di confermato ancora non c’è ancora nulla, da Palazzo non sono infatti stati diramati comunicati ufficiali. Sono bastate però poche indiscrezioni ufficiose per mettere in moto la macchina del gossip. Charlotte sarebbe in attesa del terzo figlio, il secondo dal marito Dimitri Rassam. Dopo due maschi, è il momento della femmina? Nel frattempo lei ha partecipato al suo primo evento ufficiale da quando ha iniziato a circolare la lieta novella… e ha fregato tutti con il look.

Al circo

Il circo nel Principato di Monaco è una questione seria. Parte della famiglia reale monegasca si è riunita per l’inaugurazione del 45esimo Festival International du Cinque de Monte-Carlo. Questo è un evento pensato anche per i bambini e infatti i piccoli royal non sono mancati. Charlotte Casiraghi si è presentata insieme al primogenito Rapahel. Con loro c’erano anche Jacques e Gabrielle, figli gemelli del regnante Alberto II e di Charlene Wittstock. I bambini, con le colorate sciarpe dell’evento al collo, hanno posato con grazia ma i loro volti lasciavano trapelare una certa urgenza nel poter assistere allo spettacolo. Al loro fianco, sorridenti e affiatate, c’erano Charlotte e la zia Stephanie di Monaco, sorella di Carolina.

Il look furbo

Chi si aspettava un pancino esibito, a conferma di una gravidanza vociferata, è rimasto deluso. Charlotte Casiraghi ha fregato curiosi e fotografi, presentandosi con un outfit che di rivelatore non aveva proprio nulla. Un paio di anonimi pantaloni neri erano abbinati a un dolcevita in nuance, altrettanto discreto. Sopra la monegasca si è tenuta al caldo con un cappotto di Chanel. Il modello doppiopetto in tweed di lana a quadri, decisamente morbido, è in vendita a 6.950 euro. A completare il look una borsa Chanel 22 in pelle nera (5.800 euro). Pratica, morbida e capiente, è perfetta per contenere tutte le necessità di una mamma fuori casa. Charlotte era raggiante ma quando non lo è?

Sempre col cappotto

Charlotte Casaraghi si è fatta vedere poco in giro nelle ultime settimane. A novembre aveva partecipato, insieme a tutti i membri della famiglia reale, alla Festa Nazionale del Principato. Anche in quell’occasione aveva optato per un cappotto, che era però decisamente più avvitato. Fosse già stata in dolce attesa, era comunque troppo presto per vedere un ventre arrotondato. Scelta diversa per l’accensione delle luci di Natale del Casinò di Monte-Carlo a dicembre. Lì la Casiraghi aveva optato per un maxi coat in lana bouclé, portato con una borsetta fucsia. Tutto sempre firmato Chanel, del resto lei per la maison francese ha anche sfilato (a cavallo). Vedremo presto il pancino? Intanto godetevi nella gallery i suoi look elegantissimi.

