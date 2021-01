Charlotte Casiraghi nuova testimonial (finalmente ufficiale!) per Chanel

Il nuovo progetto di lavoro della figlia di Carolina di Monaco: ecco perché è perfetta per la maison

“Non sono solo una musa ma qualcuno che trasmette, che parla”. Con queste parole Charlotte Casiraghi lancia la sua collaborazione con Chanel. Dal primo gennaio 2021 è lei il nuovo volto del brand. La secondogenita della principessa Carolina di Monaco è la quintessenza della donna moderna e la figura perfetta per rappresentare la maison francese.

Cresciuta a pane e moda, è Charlotte Casiraghi stessa a dichiarare, nel video di lancio di questa nuova avventura, come Chanel abbia fatto parte della sua esistenza da quando è nata. Mamma Carolina era amica intima di Karl Lagerfeld, indimenticabile direttore creativo della casa di moda dal 1983. La principessa si è sempre affidata alle sapienti mani del couturier, scomparso nel 2019, per le occasioni importanti.

Anche Charlotte Casiraghi ha spesso scelto le creazioni di Chanel negli anni, agli eventi ufficiali e nella vita privata. Per il suo matrimonio con Dimitri Rassam, Charlotte ha indossato uno splendido abito avorio con corpetto lavorato e ampia gonna del brand. Alle nozze avevano ovviamente optato per la stessa maison anche mamma Carolina e la suocera di Charlotte, Carole Bouquet. La bellissima attrice francese era stata a sua volta il volto di Chanel, a cavallo tra gli anni 80 e 90, per l’iconico profumo N°5.

Insomma, Chanel ruota da sempre intorno a Charlotte Casiraghi. Ora il sodalizio ultra-trentennale è stato ufficializzato, trasformandosi in un vero e proprio progetto di lavoro. Nelle immagini in bianco e nero, scattate dal duo Inez & Vinoodh, Charlotte è casual-chic con addosso i capi della collezione primavera-estate 2021. Dopo le partnership con Gucci e Saint Laurent, la Casiraghi si è finalmente legata a una realtà che conosce da sempre. E che saprà rappresentare con la grazia e l’eleganza che la contraddistinguono.

