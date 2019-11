Pare che a Buckingham Palace la chiamino AK-47, come il noto fucile d’assalto kalashnikov, e lei stessa dichiara di non aver “più posto sulla schiena: è strapiena di coltelli!”, a causa delle tante invidie altrui, eppure Angela Kelly è riuscita a fare breccia nel cuore della regina Elisabetta.

Ma chi è Angela Kelly? E’ la guardarobiera ufficiale della sovrana. Così benvista da Elisabetta da essere la prima collaboratrice a ricevere il nullaosta per scrivere un libro sulla sua vita di corte.

Di umili origini, 61 anni, tre mariti alle spalle e, dicono, un humor un po’ osè che fa impazzire la regina Elisabetta: tra consigli di stile, scelte di cappellini e abbinamenti divenuti iconici, le due si farebbero grasse risate per i corridoi del palazzo.

E’ proprio dai primi estratti della sua biografia, The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe, che si apprendono curiosità intime sulla Regina, inclusa una chicca che riguarda le scarpe. Da tempo si parlava di una persona deputata ad ammorbidire le calzature della regina Elisabetta, impegnata per giorni a camminare su e giù per i corridoi reali con lo scopo di rendere morbidi i nuovi modelli. Ora sappiamo che quell’addetta è Angela Kelly. “La stampa ha scritto che c’era un lacchè che indossava le scarpe per Sua Maestà. Sì, sono io quel lacchè!”, ha scritto nero su bianco, aggiungendo che “la Regina ha pochissimo tempo a disposizione per sé e avendo lo stesso numero di scarpe aveva senso procedere così”. Angela Kelly ha davvero la Regina ai suoi piedi!

