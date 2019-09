Chi porta i pantaloni? Chiara Ferragni!

Questa stagione ci ha pensato Chiara Ferragni ad inaugurare la Milano Fashion Week. L’influencer ha infatti partecipato lunedì sera alla premiere meneghina del suo docu-film, Chiara Ferragni Unposted, che sarà nelle sale italiane per tre giorni.

Con tanti protagonisti della moda già in città, complice appunto la MFW, il pink carpet era pieno zeppo di personaggi famosi… e ben vestiti. Da Jeremy Scott in total-leather ad Alberta Ferretti fino a Margherita Missoni, erano tutti in prima linea per Chiara Ferragni.

Immancabili al fianco della Ferragni il marito Fedez e la famiglia d’origine di Chiara, da mamma Marina Di Guardo, in Atelier Emé, alle sorelle Valentina Ferragni, in Dquared2, e Francesca Ferragni, entrambe con i rispettivi fidanzati.

E ora veniamo al look della protagonista. Dopo il principesco abito Dior sfoggiato per la presentazione della pellicola al Festival di Venezia, Chiara ha completamente cambiato mood, presentandosi all’evento milanese con una jumpsuit di seta nera con cintura tuxedo e maxi fiocco posteriore in jacquard color geranio, creata su misura da Etro. Un messaggio chiaro, per chi ancora non l’avesse capito: qui è Chiara Ferragni a portare i pantaloni!

