Chiara Biasi: “Con i miei costumi rinasco come una fenice”

Fashionista, trend-setter, influencer da 3.5 milioni di follower: Chiara Biasi è un vulcano. Di ritorno da una vacanza alle Seychelles, la Biasi si è rimessa subito al lavoro, tra shooting ed eventi. Dopo averci raccontato senza filtri della sua beauty-routine (QUI l’intervista), la modella si è soffermata sui suoi programmi per i prossimi mesi. Ecco cosa ha svelato a Lookdavip.

Quali sono i tuoi progetti per l’estate alle porte?

Quest’estate sono già ricca di impegni lavorativi, sono spesso in giro per il mondo e sono felice di poter tornare finalmente al mio lifestyle di sempre. Mi mancava viaggiare, respirare aria nuova, vedere nuovi colori e posti, prendere ispirazione da tutto ciò che mi circonda. E’ fondamentale per chiunque, figuriamoci per chi fa un lavoro come il mio. La mia parte creativa si era molto assopita negli ultimi anni a causa di questo blocco.

In quali luoghi del mondo ti vedremo?



Al momento ho pianificato Parigi, Venezia, Sardegna, Puglia. Non mancherà Ibiza, che è la mia isola felice, dove riesco realmente a staccare, divertirmi e passare del tempo con i miei amici. Nella mia vita, è fondamentale il ruolo del mare e chiaramente, essendo meteoropatica, del sole, per cui qualsiasi destinazione balneare mi può rendere felice!

Per quanto riguarda la tua linea di costumi, Matinée, qual è il mood per questa spring-summer?

Per la nuova collezione di Matinée ho pensato alla “rinascita” come tema: l’ho ideata 8 mesi fa circa, mentre passavo un periodo molto critico per me. Nel mentre si sperava, di nuovo, di poter finalmente tornare a goderci la vita post pandemia. L’input nasce da una fenice, che porto tatuato su un mio piede, un animale mitologico che rappresenta un nuovo inizio, il risorgere dalle ceneri, il rifiorire, l’ad maiora per antonomasia a mio avviso. La collezione, infatti, celebra la natura: stampe floreali, una palette di tonalità che varia da quelli più forti a quelli che ricordano la terra, tessuti riciclati e riciclabili.

LEGGI ANCHE: >>>Angeli, cuori e scritte: i tattoo delle star<<<

A cosa hai pensato per giugno, il mese del Pride?

A fine maggio è uscita la capsule Rainbow, alla quale tengo particolarmente, ispirata ai colori della bandiera della pace. Celebra l’inclusività e la voglia di vedere i miei costumi indossati da tutti, perché da noi #everybodyiswelcome!

Related Posts