Chiara Biasi si racconta a Lookdavip: ecco i miei segreti di bellezza

Con 3,4 milioni follower, Chiara Biasi è una delle influencer più affermate in Italia. Tanto bella nelle foto per i progetti di lavoro, quanto sincera quotidianamente su Instagram al naturale. Poliedrica e frizzante, Chiara si è raccontata senza filtri a Lookdavip: dai prodotti di skincare al make-up, ecco cos’abbiamo scoperto.

Qual è la tua beauty routine?

Io sono un fototipo particolare, un mix tra asiatico e sudamericano. Ho l’incarnato abbastanza scuro e olivastro, e soffro di macchie della pelle. Quindi tutta la mia beauty routine è concentrata attorno a questo. Facendo molti laser e peeling, devo nutrire la pelle dal profondo e settimanalmente applicare maschere o usare dispositivi per tenerla sempre idratata e schiarire il più possibile le lentigo solari e il melassa. Ogni mattina detergo la pelle e applico protezione e crema idratante. Durante il giorno mi lavo il viso un paio di volte, impegni permettendo, e idrato nuovamente la pelle.

Che prodotti utilizzi invece per la sera?

Di sera utilizzo una schiuma detergente, acqua micellare e una bella maschera, con dispositivi appositi per far penetrare meglio i prodotti. Risciasquo e via con la mia crema a base di 8% di idrochinone. A volte faccio anche una cryo al viso, per compattare la pelle maggiormente. Non dimentico mai i sieri per le mie ciglia e sopracciglia, che mi permettono di rafforzarle e infoltirle.

Che prodotti ritieni fondamentali?

Attualmente vitamina c, acido ialuronico, idrochinone, diversi olii che utilizzo e veicolo in base al periodo che sta vivendo la mia pelle. Ci sono poi le maschere in tessuto o cellulosa, amo quelle di Altacare e Skin 111, e i prodotti di Mimi Luzon, Augustinus Bader e Rowse.

E in tema trucco?

Riguardo a questo non ho molto di cui parlare. Amo farmi truccare per eventi e occasioni particolari e so bene cosa cerco, scelgo sempre io i miei make-up. Al contrario, non so proprio truccarmi da sola, quando esco la sera applico una base e metto un po’ di rimmel, con un tocco di contouring. Di giorno non mi trucco proprio, non per pigrizia, ma amo sentire la mia pelle pulita, sentirla respirare.

Quali sono le tendenze make-up per la tua primavera/estate?

Posto che non amo truccarmi, quando succede, preferisco sempre un make up naturale. Mi piace far risaltare soprattutto gli occhi, che ritengo siano il mio punto di forza, addolcendo il colore delle labbra, che ho per natura molto rosse. Quindi per me quest’estate sarà eye liner super geometrici e colorati, rossetti nude opachi e un po’ di contouring. Altrimenti un classico smoky eye. E, never forget, l’illuminante!

Guardando le tue foto, si nota appunto il focus sugli occhi: come li sottolinei?

Le tre parole d’ordine sono: mascara, kajal e sopracciglia.

Tu stessa hai parlato delle tue sopracciglia e della loro ricostruzione: di cosa si tratta e a chi ti affidi?

Molti anni fa, più di dieci, ho effettuato un tatuaggio semi-permanente alle sopracciglia dalla migliore, a mio avviso. Nel mentre però il mio viso è cambiato, sono cambiate le mode (GUARDA le sopracciglia di Kendall Jenner al Met), sono cambiati i miei gusti, quindi mi sono trovata circa 3 anni fa a volerlo rimuovere. Nessuno voleva farlo, tutti temevano di rovinarmi il volto, di bruciarmi con gli acidi o il laser. Così ho atteso, mi sono informata tanto, come faccio sempre, e mi sono affidata a un grande professionista, che in poco più di un anno con un laser ha rimosso il grosso. In questo periodo ho avuto molta pazienza, poiché rimanevo senza pelo per metà sopracciglia, con il tatuaggio che schiarendosi assumeva via via colori sempre più chiari e strani.

Cos’è successo poi?

Dopo circa due mesi dall’avvio di questo processo, ho iniziato con Emanuela Pecora, amica ed esperta dello sguardo, un percorso di ricostruzione sopracciglia, tramite microneedling e olii specifici. Che dire, a distanza di poco più di un anno finalmente le mie sopracciglia sono di nuovo quelle di quando ero bimba. E sono certa che tra un anno, continuando con questi trattamenti e a curarle nella mia beauty routine, miglioreranno ancora di più!

