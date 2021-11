Chiara Ferragni donna bionica a Berlino con i capezzoli (d’oro) al vento

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Chiara Ferragni aveva iniziato a svelare il suo trend preferito d’autunno sul finir dell’estate: focus sul seno. Con gli ultimi caldi l’influencer deliziava i follower sfoggiando un micro maglione di Jacquemus via l’altro, in tonalità diverse. Aperto sul davanti, questo modello mostrava maliziosamente il décolleté. Poi è stato un crescendo espositivo, con due outfit bollenti di Schiaparelli indossati a Parigi (rivedili QUI e QUI). In occasione dei GQ Awards, il 4 novembre a Berlino, la Ferragni ha alzato ulteriormente l’asticella hot.

Donna dell’anno

L’imprenditrice è partita per la città tedesca con un outfit casual e comodo: tuta e maglione a righe con gli smiley di Joshua Sanders, sneakers Gucci e una capiente Birkin di Hermès in pelle marrone. Per la serata però Chiara Ferragni ha dato il meglio di sé. La star (ormai è il caso di dirlo), ricevendo il premio come donna dell’anno, si è accertata che tutti gli sguardi fossero su di lei. Il pantalone nero a zampa non è bastato a smorzare l’audacia del top-armatura oro che ricreava un busto femminile nudo, con il seno completamente esposto.

Chiara si strizza i capezzoli

Abile comunicatrice, negli scatti Chiara Ferragni, con la lingua fuori, si è anche strizzata i capezzoli, uno dei due con tanto di piercing (che lei stessa ha sul seno). Impossibile non citare anche i piedi della star, che ha calzato un paio di scarpe che riproducevano le dita. L’outfit firmato Schiaparelli è stato il più discusso della serata. Un nude-look che è sfuggito anche alla rigida censura di Instagram, facendo il pieno di like e commenti.

Una ragazza d’oro

Sono giorni molto intensi per Chiara Ferragni, che ha svelato una serie di nuovi progetti importanti e decisamente remunerativi. Prima la campagna pubblicitaria per Louis Vuitton, poi il lancio della sua linea di make-up, firmata Chiara Ferragni Collection, infine i primi dettagli sul nuovo reality che vede protagonisti i Ferragnez e tutti i membri delle loro famiglie. Insomma Chiara trasforma tutto in oro… abiti compresi!

